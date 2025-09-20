La sorpresa que se llevaron varios vecinos que no pagan patente de vehículo

Juicios, deudas millonarias por patente y sorpresa en Centenario. Lo que encontraron varios vecinos al abrir la puerta de sus casas. Dónde consultar.

En Centenario , la llegada de notificaciones judiciales a vecinos que mantienen deudas con el municipio por patentes de vehículos encendió la polémica. Las acciones legales alcanzan a contribuyentes que llevan al menos un año sin pagar y cuyas deudas superan los 400 mil pesos, con casos que trepan incluso al millón.

El secretario de Legal y Técnica de la municipalidad, Julio Rubio, confirmó la medida y explicó que se trata de un plan para garantizar lo que definió como “justicia tributaria”. En diálogo con FM Red Social 97.9 sostuvo: "Nosotros lo detectamos desde octubre del año pasado. El vecino buen cumplidor venía pidiendo hace un tiempo y lo charlamos con el Concejo Deliberante de cómo ir contra aquellos que no abonan. Es parte de esta gestión impartir justicia tributaria. Son deudas de más de 400 mil pesos y hasta más de un millón".

Las notificaciones son entregadas por un oficial de justicia en el domicilio fiscal que figura en los registros municipales. Esto generó reclamos de vecinos que aseguraron no haber recibido aviso previo y se sorprendieron al encontrarse con montos judiciales que, en algunos casos, parecían más altos que la deuda original.

Los comerciantes de la ciudad de Centenario se alteraron cuando vieron plasmados en sus tarifas los aumentos que fijó la ordenanza impositiva. Los comerciantes de la ciudad de Centenario se alteraron cuando vieron plasmados en sus tarifas los aumentos que fijó la ordenanza impositiva.

Rubio aclaró que se cumplen los procedimientos legales y que la Municipalidad no actúa sin sustento: "Es el domicilio fiscal, no es que hay deudas de 10 mil o 50 mil pesos. Nosotros, cuando comenzó la gestión, empezamos a controlar y vimos que hay un gran incumplimiento. Depende muchas veces de que el domicilio fiscal si no hay nadie se fija. Y la gente sabe que tiene la deuda respecto de un vehículo que tiene que pagar la patente. Ahora han empezado a pagar porque había un 30 o 40% que no lo hacía", señaló.

Cómo es el procedimiento que se sigue

Desde la comuna, la estrategia es clara: primero se emite la boleta de deuda y, en caso de no recibir respuesta, un estudio jurídico de Neuquén se encarga de iniciar la acción judicial. Según explicó el funcionario, "el juicio está iniciado y depende de la etapa en la que uno se presente es como se cobra. Si hay intenciones de pagar y regularizar, hay un 30% que no abonaba, sea patentes y otros retributivos, también multas por infracciones como alcoholemia".

Centenario Municipalidad 03.jpg

La polémica se profundizó porque algunos contribuyentes reclamaron que los montos informados por la vía judicial eran muy superiores a lo esperado. Sobre esto, Rubio aclaró: "Fueron vecinos a reclamar, pero comprendieron que estaban incumpliendo. Los montos que se conocen del proceso judicial no son muchas veces el real cuando hay intenciones de pagar. Por ello muchos creen que es lo que deben pagar, pero en realidad existen instancias para acordar y reducir los costos si regularizan la situación".

El municipio dice que no busca recaudar

El funcionario insistió en que el municipio no busca recaudar de manera arbitraria, sino garantizar equidad entre quienes cumplen y quienes no. "El vecino cumplidor exige que se tomen medidas contra quienes llevan años sin pagar. La idea no es perseguir, sino ordenar", remarcaron desde la comuna.

Con esta decisión, la gestión municipal parece ir con firmeza sobre los grandes morosos, quienes a partir de ahora ya no tendrán margen para seguir postergando sus deudas. Los juicios iniciados, que involucran sumas millonarias, representan un mensaje directo: el pago de la patente es una obligación para todos los contribuyentes activos.

Proyecto nuevo (41)

Cómo saber si tenés deuda de patente en Centenario

Desde el municipio de Centenario informaron a LMNeuquén que los contribuyentes que tienen que acceder a la página oficial www.centenario.gov.ar y consultar ahí el estado de dominio de su vehículo, si tiene deuda o no.

El procedimiento es sencillo: se tienen que registrar con nombre de usuario y contraseña, si es que no lo tienen generado aún. Una vez adentro, se puede consultar la deuda de su vehículo.