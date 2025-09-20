Plottier: un joven chocó contra un poste en la Ruta 22 y fue rescatado de su auto en llamas

El accidente ocurrió en el kilómetro 1243 de la Ruta 22. El conductor del vehículo quedó inconsciente y otros conductores ayudaron a sacarlo del vehículo.

Un grave choque sacudió la noche del viernes en Plottier cuando un vehículo que circulaba por la Ruta 22 se estrelló contra un poste y se incendió producto del impacto. El conductor quedó inconsciente dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatado por otros automovilistas.

El accidente ocurrió alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 1243 de la Ruta Nacional 22, frente a La Dolfina, cerca del rulode Capex. Bomberos Voluntarios de Plottier recibieron el aviso y acudieron de inmediato con un móvil de rescate. Al llegar constataron que no había más vehículos involucrados, sino que se trataba de un solo auto que había despistado e impactado contra un poste de alumbrado público.

"Se desconoce por qué chocó contra el poste de luz, en el momento que estuvo personal de bomberos en el lugar, nadie dijo haber visto lo que pasó", aseguró Carlos Mansilla, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, en diálogo con LMNeuquén .

Tras el choque, el rodado comenzó a arder en llamas y el conductor, un joven de 24 años y único ocupante, quedó atrapado en estado de inconsciencia. Afortunadamente, automovilistas que pasaban por el lugar actuaron con rapidez y lograron sacarlo del habitáculo. Al mismo tiempo, los vecinos comenzaron a utilizar los extintores de sus vehículos para intentar contener el fuego mientras esperaban la llegada de los bomberos.

549673122_1205316834969867_4724072788563126651_n Los bomberos acudieron rápidamente al lugar del accidente en Ruta 22.

" El muchacho estaba inconsciente y lesionado dentro del vehículo. Otros automovilistas del sector hicieron lo que se llama una extracción rápida y lograron controlar las llamas hasta que llegamos nosotros y continuamos con la extinción del fuego y la atención del joven", relató Mansilla.

Personal del Hospital de Plottier acudió al lugar para asistir al conductor, quienes hicieron un análisis parcial y determinaron que presentaba fuertes traumatismos en la cabeza. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de forma urgente a la capital neuquina y permanece internado en el hospital Castro Rendón.

550490619_1205316871636530_2008904104757322523_n

El vehículo, un Ford Ka color negro, resultó con la parte delantera completamente destruida producto del golpe contra la luminaria y del fuego que se originó en el motor, dejando importantes daños materiales.

Otro accidente en una ruta de la región

El pasado 16 de septiembre, un automóvil y una bicicleta protagonizaron un fuerte choque en Ruta 7,a la altura de Cañadón de las Cabras.

Según relató a LMNeuquén el subcomisario Felipe De La Fuente, de la División de Tránsito de la Policía el conductor del rodado mayor, circulaba por la autovía norte desde Cipolletti. Tras cruzar el tercer puente y llegar al "rulo" de Ruta 7, tomó el carril derivador y se dirigió hacia Neuquén.

Choque ruta 7 bicicleta (1)

En ese momento impactó con el hombre que circulaba en bicicleta por la ciclovía que está a mano izquierda de la ruta e iba en dirección a Centenario. "La ciclovía en ese punto forma parte de la arteria. Los que bajan del rulo a veces no toman dimensión de los ciclistas", explicó De La Fuente.

El ciclista, un hombre de 33 años, sufrió heridas considerables y debió ser trasladado inmediatamente al hospital Castro Rendón.