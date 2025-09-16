Ruta 7: un ciclista resultó herido tras un fuerte choque, entre Centenario y Neuquén

Ocurrió a la altura de Cañadón de las Cabras, en sentido Centenario–Neuquén.

Un ciclista fue impactado por un auto en la Ruta 7 rumbo a Neuquén.

Un accidente de tránsito registrado este martes a primera hora de la mañana en la Ruta 7 , a la altura de Cañadón de las Cabras, provocó importantes demoras en el tránsito, en sentido Centenario–Neuquén. Un hombre que circulaba en bicicleta resultó herido tras ser embestido por un Fiat Uno.

La situación obligó a que varios vehículos permanezcan detenidos en la calzada. En el lugar se hizo presente personal policial de la Comisaría 20 y de salud, a bordo de una ambulancia, que asistió al ciclista, quien sufrió diversas heridas producto del fuerte golpe tras el choque.

LMN Accidente de tránsito entre Centenario y Neuquén

Ruta 7: un auto pasó de largo

El pasado domingo, una mujer de 35 años sufrió un accidente de tránsito en Ruta 7, en el que afortunadamente resultó ilesa. El hecho ocurrió poco después de las 19:30, cuando viajaba desde Neuquén hacia Centenario a bordo de un Renault Logan.

Según la información brindada por Centenario Digital, al llegar a la curva La Consuelo, cerca del Picadero, el vehículo se salió de control y terminó en la banquina. El impacto fue con el lateral derecho del auto, que chocó contra dos álamos en la calle colectora. El fuerte golpe evitó que el auto cayera en una laguna cercana de agua acumulada producto de las últimas lluvias.

El vehículo quedó "clavado" entre los árboles, lo que impidió que volcara por completo. Testigos del accidente, incluyendo otros conductores y un vecino, se acercaron de inmediato para ayudar a la conductora. La mujer estaba consciente y logró salir del vehículo sin asistencia.

Poco después, llegaron al lugar la Policía de Tránsito de Villa Obrera y los bomberos voluntarios. El equipo, a cargo de Patricio Álvarez, estabilizó el auto con tacos y lo retiró usando el malacate del camión de bomberos.

Durante las tareas de rescate, el tráfico fue cortado por unos minutos en ese sector de la ruta, lo que provocó demoras en eel tránsito. Algunos conductores impacientes intentaron usar una calle de tierra alternativa, pero se encontraron con que el camino estaba anegado y con las autoridades aún trabajando en la zona.