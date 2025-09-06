Fuerte accidente en Ruta 7: chocaron el auto contra un camión y hay dos jóvenes heridos

Ocurrió en la madrugada de este sábado. En el camión iban dos adultos y una adolescente de 14 años.

El hecho se registró cerca de la 1:50 de la mañana sobre la mano de la ruta que conduce desde la capital neuquina hacia Centenario.

La madrugada de este sábado estuvo marcada por un violento accidente de tránsito en la Ruta 7 , a la altura de la rotonda del ex peaje, en el tramo que une Neuquén con Centenario. Según indicaron fuentes policiales hay dos personas heridas, internadas en un hospital de la ciudad de Nuequén.

El hecho se registró cerca de la 1:50 de la mañana sobre la mano de la ruta que conduce desde la capital neuquina hacia Centenario . Según publica Centenario Digital, el Chevrolet Classic blanco se desplazaba con tres ocupantes de 18, 21 y 22 años. Por causas que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado y embistió por detrás a un camión Volkswagen 17280.

El conductor del automóvil en el que viajaban tres jóvenes, perdió el control y terminó impactando contra la parte trasera de un camión. Como saldo, dos de los ocupantes del vehículo menor sufrieron heridas y debieron ser trasladados al hospital.

camion accidente

Fuentes policiales de la División Tránsito Villa Obrera indicaron que en el camión viajaba una pareja, de 46 y 47 años, junto a su hija adolescente de 14 años. Si bien el impacto generó gran preocupación, ninguno de ellos resultó con lesiones.

Distinta fue la situación de los acompañantes del Chevrolet Classic: dos de los jóvenes sufrieron golpes de consideración, aunque permanecen fuera de peligro.

La violencia del impacto hizo que el auto quedara desplazado hacia la banquina, muy cerca de la mano contraria. La escena obligó a la rápida intervención de efectivos policiales, dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y bomberos voluntarios de Centenario, quienes trabajaron para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en la zona.

Los lesionados fueron trasladados de inmediato al Hospital Castro Rendón, donde permanecieron bajo observación. Fuentes sanitarias indicaron que presentaban politraumatismos, aunque ninguno revestía gravedad. El conductor del Chevrolet resultó ileso.

heridos choque ruta 7 (1) El conductor perdió el control del rodado y terminó chocando contra un camión.

Por protocolo, a ambos conductores se les realizaron los test de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos. De todos modos, y hasta tanto se amplíe la información sobre el estado de salud de los heridos, se dispuso el secuestro preventivo del camión.

Un tramo complicado de la Ruta 7

El siniestro volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en ese tramo de la Ruta 7, uno de los más transitados de la región y escenario frecuente de despistes y choques. La rotonda del ex peaje, en particular, es considerada un punto crítico debido a la combinación de curvas cerradas, circulación intensa y maniobras riesgosas.

Si bien las pericias oficiales recién comienzan, la hipótesis más fuerte apunta a que el conductor del Chevrolet perdió el control del vehículo en una curva de la rotonda, lo que lo llevó a impactar de lleno contra el camión que circulaba en el mismo sentido.