Fuerte accidente de tránsito en la Ruta 7: dos autos involucrados

El accidente de tránsito tuvo lugar en Ruta 7 y calle 4 de Centenario. Participaron un Honda Fit y un Chevrolet Prisma. ¿Cómo fue que chocaron?

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar este viernes por la tarde en la Ruta Provincial N° 7 , a la altura de calle 4, en Centenario . Las primera imágenes daban la impresión de que alguno de los protagonistas del siniestro podría haber resultado herido. Sin embargo, más tarde se pudo constatar que, pese a la violencia del impacto, el incidente dejó como saldo solo daños materiales de consideración.

Según informaron fuentes policiales, el accidente de tránsito involucró a dos automóviles que circulaban en la misma dirección, con sentido sur: un Honda Fit, color gris ; y un Chevrolet Prisma del mismo color. Uno de los vehículos terminó cruzado sobre la cinta asfáltica.

Desde la Comisaría Quinta de Centenario se ofrecieron más detalles del siniestro: el hecho se produjo alrededor de las 16:30, cuando un automóvil marca Honda Fit color gris , conducido por un hombre de 42 años , domiciliado en la ciudad de Neuquén , circulaba por el carril interno de la Ruta 7. En paralelo, por el carril externo, lo hacía un Chevrolet Prisma gris , manejado por un joven de 25 años , acompañado por una mujer de 38 años , ambos oriundos de Cutral Co .

Por motivos que aún la Policía intenta esclarecer, el conductor del Honda perdió el control del vehículo, impactando primero contra el guardarraíl del carril interno con la trompa del lado izquierdo. Como consecuencia del choque, el auto fue despedido hacia la margen oeste, donde colisionó de manera violenta contra el lateral izquierdo del Chevrolet Prisma. El Honda terminó cruzado sobre la calzada, obstruyendo parte del tránsito.

No hubo víctimas

A pesar del violento impacto, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Personal médico del hospital local se hizo presente en el lugar y trasladó al conductor del Honda para una evaluación médica de rutina. Los ocupantes del segundo vehículo no requirieron atención médica.

Ambos vehículos fueron entregados a sus propietarios en el lugar del hecho, tras la intervención de las autoridades. El tránsito fue parcialmente interrumpido hasta la remoción de los vehículos y la normalización de la circulación.

Las causas del siniestro continúan siendo investigadas por personal de la Policía de Neuquén, que trabaja en la reconstrucción del hecho para determinar responsabilidades.

El último antecedente, hace seis días

El sábado estuvo marcado por un violento accidente de tránsito en la Ruta 7, a la altura de la rotonda del ex peaje, en el tramo que une Neuquén con Centenario.

El hecho encendió las alarmas de la Policía y el Sistema Integral de Emergencias (SIEN) cuando todavía dominaba la oscuridad y la circulación era escasa o nula sobre una de las vías de comunicación más importantes de la zona.

Los primeros informes daban cuenta de un accidente de tránsito muy fuerte con heridos. Minutos después, la escena fue confirmada por agentes de la Policía, quienes constataron un violento choque entre un auto Chevrolet Corsa Classic, color blanco, de cinco puertas; y un camión tipo tractor marca Volswagen, perteneciente a la empresa Idiarte Molina SH, del mismo color.

heridos choque ruta 7 (1) El conductor perdió el control del rodado y terminó chocando contra un camión.

La grúa con cabina involucrada en el accidente de tránsito tenía su seguro vencido.

Según señalaron fuentes policiales, llamó la atención que en el camión no solo se trasladaba el conductor, de 46 años, sino también su familia: una mujer de 47, una joven de 21 y una adolescente de 14 . Todos tienen domicilio en el barrio Sarmiento de Centenario.

Consultado al respecto, el subcomisario a cargo del Destacamento de Tránsito Villa Obrera, Damián Jorquera, confirmó a LMNeuquén que el tractor puede circular en ese horario, pero solo el chofer. En este caso, lo hacía con tres personas más.

Asimismo, precisó que en el auto involucrado viajaban dos jóvenes, de 21 y 22 años, quienes resultaron heridos y fueron trasladado de inmediato hasta el Hospital Regional de Neuquén.