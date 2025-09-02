Vuelco en la Ruta 7: una persona resultó lesionada

El siniestro vial tuvo lugar en la noche de esta martes a la altura del barrio La Comarca de Centenario.

Un auto protagonizó un vuelco en horas de la noche de este martes cuando transitaba por Ruta 7 , en dirección de Centenario a Neuquén. Según las primeras informaciones, como consecuencia del vuelco e impacto contra guardarraíl , una persona debió ser trasladada al Hospital Natalio Burd de la vecina ciudad.

De acuerdo a fuentes a las que accedió LMNeuquén , las lesiones no serían de gravedad, pero se lo derivó al hospital local de forma preventiva. A pesar del fuerte impacto dado que el vehículo quedó sobre el asfalto de forma invertida, con las ruedas hacia arriba.

La afectada es una conductora y única ocupante, de unos 30 años, que se movilizaba en un automóvil Peugeot, modelo 308, de color blanco.

vuelco- Ruta 7- Centenario-3

Qué pasó sobre Ruta 7

Se desconocían las circunstancias en las que se había producido el siniestro vial a última hora de este martes. Tampoco qué motivó que el vehículo volcara y quedara sobre la cinta asfáltica con sus neumáticos para arriba y apoyado sobre el techo. Los daños materiales fueron de consideración.

Por las huellas del rodado, el impacto fuerte fue contra el guardarraíl que separa los carriles de la Ruta 7. Rápidamente tomaron intervención personal tanto de la Comisaría Quinta como de la División Tránsito Villa Obrera, quienes fueron los encargados de realizar las pericias correspondientes.

vuelco- Ruta 7- Centenario-2

Personal sanitario fue el encargado de prestarle las primeras atenciones a la mujer, que fue derivada al hospital local de manera preventiva dado los golpes recibidos.

El accidente fue aproximadamente a las 21.30 y, por algunos minutos, se debió interrumpir el tránsito hasta que intervinieron bomberos Voluntarios de Centenario con una unidad que retiró el vehículo del centro de la calzada.

Choque contra el guardarraíl

Ese tramo de la Ruta 7 suele ser el escensario de un sinfín de accidentes de tránsito. Hace menos de un mes otra mujer protagonizó un choque. Circulaba en una camioneta, aparentemente perdió el control y volcó tras chocar contra el guardarraíl. En su caso, rozó un camión que circulaba por el otro carril.

El accidente ocurrió en jurisdicción de la ciudad de Centenario, a la altura del cruce de la ruta con Calle 3. Por motivos que están bajo investigación, una mujer de 44 años que conducía una Toyota Hilux colisionó contra el guardarraíl y volcó sobre el lateral derecho. En el violento recorrido, rozó un camión Mercedes Benz de la empresa Expreso Oro Negro.

vuelco Ruta 7 Gentileza Policía del Neuquén

El subcomisario Damián Jorquera aseguró, en su momento, a LMNeuquén que tanto la Policía provincial como personal de Bomberos de Centenario de la vecina localidad acudieron en forma inmediata al lugar y comprobaron que la conductora de la camioneta no había sufrido heridas. “No fue necesario trasladarla”, precisó el jefe policial. Además de los uniformados y los bomberos, concurrió una ambulancia del hospital centenariense.