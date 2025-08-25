Una familia volcó en la Ruta 237: un joven fue derivado al hospital de Cutral Co

El siniestro ocurrió este lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 1421 de la Ruta 237. El vehículo dio siete tumbos y terminó volcado sobre la banquina.

Un violento vuelco se registró este lunes en la Ruta 237 , en cercanías de Piedra del Águila y Picún Leufú , cuando una familia que viajaba hacia San Martín de los Andes perdió el control del vehículo y terminó con serias consecuencias materiales. Uno de los ocupantes, un joven de 27 años, debió ser trasladado al hospital de Cutral Co para recibir atención médica de mayor complejidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:45, cuando la Policía tomó conocimiento del hecho y se dirigió al lugar junto a personal de Bomberos. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1421 de la Ruta 237, apenas un kilómetro más adelante de lo informado en el primer aviso.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet Tracker de color negro , que circulaba desde la ciudad de Neuquén en dirección a San Martín de los Andes. En él viajaban cuatro personas: un matrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad.

Vuelco en la Ruta 237 (1)

Por razones que aún se intentan determinar, el conductor perdió el control del rodado, que tras morder la banquina volcó y dio al menos siete tumbos, hasta quedar apoyado sobre su techo, con las ruedas hacia arriba, en la subbanquina del lado izquierdo de la ruta.

A pesar de lo violento del vuelco, la familia logró salir del habitáculo con distintas lesiones. El comisario Raúl Levio jefe de Tránsito de Piedra del Águila, a cargo del procedimiento, explicó a LMNeuquén que “resultaron todos con golpes, varias lesiones, pero el hijo de 27 años fue trasladado a la ciudad de Cutral Co para recibir una atención mucho más profunda”.

Si bien la familia es oriunda de Neuquén capital, el sistema de salud resolvió derivar al joven al hospital de Cutral Co, donde pudo recibir asistencia médica especializada. El resto de los ocupantes fue atendido en el lugar y no requirió traslados de urgencia.

En el operativo trabajaron personal policial de la zona, Bomberos Voluntarios y personal de Salud, quienes asistieron a las víctimas y garantizaron la seguridad en la ruta hasta la remoción del rodado.

Vuelco en la Ruta 237 (2)

Hipótesis del accidente

Desde la Policía se descartó la participación de otro vehículo en el siniestro. Según los primeros indicios, el conductor habría perdido el control tras morder la banquina, lo que provocó el vuelco y el desplazamiento del vehículo unos 200 metros más adelante de donde se produjo la maniobra.

Los investigadores presumen que la velocidad a la que circulaba el rodado también influyó en la gravedad del vuelco.

La Ruta Nacional 237 es uno de los corredores más transitados de la región, especialmente los fines de semana y durante la temporada invernal, ya que conecta Neuquén capital con los destinos turísticos cordilleranos, recalcó el comisario e insistió en la necesidad de circular con precaución, respetar las velocidades máximas y extremar cuidados cuando se emprenden viajes.