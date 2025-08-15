Un camión se averió en plena Ruta 237: se interrumpió el tránsito en un sector

Vialidad Nacional informó este viernes que se encuentra reducida la calzada en la Ruta 237 en el km. 1577, a unos 7 kilómetros de Confluencia, debido al desperfecto técnico de un vehículo de gran porte.

"Se solicita transitar con extrema precaución en el tramo y respetar las indicaciones del personal policial que se encuentra asistiendo el tránsito en el lugar hasta que el vehículo sea removido", pidió el organismo nacional.

Ruta 237 camion

La interrupción del tránsito en la calzada se da en el comienzo del fin de semana largo, en medio de un operativo policial reforzado. El jefe del Departamento Operaciones, comisario inspector Daniel Riba, contó en LU5 que el movimiento en las rutas empezó el jueves. "Si bien comenzó un fin de semana medio atípico porque se declaró no laborable y en muchas empresas el trabajo hoy continúan con sus labores normales, sí hubo movimientos hacia al interior de la provincia. Se notó un poco, no mucho, pero sí se notó", explicó.