Buscan en Neuquén y Río Negro a un hombre desaparecido en circunstancias extrañas

Es oriundo de la provincia de Tucumán. Dejó un auto abandonado, con el baúl abierto y las zapatillas a un costado. Este jueves continuará el rastrillaje.

Un hombre desapareció en el sur provincial bajo circunstancias extrañas y es intensamente buscado desde la tarde de este último martes. Se trata de Salvador Álvarez Cano , de 32 años, domiciliado en la localidad tucumana de Yerba Buena, y lo último que fue visto fue su auto a un costado de la Ruta 237, a la altura del kilómetro 1589. De la zona de Confluencia, a unos 5 o 10 kilómetros hacia Bariloche desde el cruce de la 65 con la 237.

El comisario inspector Miguel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura, explicó a LM Neuquén que en horas de la tarde del martes tomaron conocimiento de la desaparición de este hombre porque "efectivos que estaban patrullando la zona de las Ruta 65 y la 237, hasta el kilómetro 1600, observaron un Volkswagen Gol de color blanco con el baúl abierto, su llave en el tambor del lado de afuera y un par de zapatos del lado del conductor en la parte exterio r".

Al cruzar información con personal de bosque de Villa Traful confirman que también alrededor de las 16 observaron las mismas condiciones. Poblete dijo que “es allí que se congela el lugar y se cerca el comisario Mayor Alfaro, director de Seguridad, para para empezar a coordinar los trabajos porque era extraño la ubicación de ese vehículo en esa condición”. También concurre la comisario Ramírez Natalia, jefa de la comisaría 51 de Villa Traful por ser de la zona de su jurisdicción.

BÚSQUEDA- RUTA 237- HOMBRE DESAPARECIDO-4 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Detalló que coordinaron desde las 22 a 3 de la mañana de este miércoles las tareas de rastrillaje en colaboración con de personal de búsquedas y rescate de Villa Longostura, también personal de de Parques Nacionales y al alrededor de las 10 de la mañana encabezado por el director de seguridad, comisario mayor Alfaro. comienzaron en el rastreo por la zona neurálgica donde se ubicó el vehículo con resultados negativo.

No hay denuncia

El comisario indicó que no hay una denuncia radicada por la desaparición de Álvarez Cano, la Policía en este caso actúa de oficio. A pesar de que contaron con la colaboración de un primo, que reside en Junín de los Andes, para conocer el perfil del desaparecido.

En coordinación con la policía de Río Negro y el Ministerio de la provincia de Neuquén retomarán este jueves los rastrillajes en la zona, que sería a unos 5 kilómetros río Limay abajo de Confluencia y a unos 10 o 15 kilómetros de donde fue hallado el vehículo.

BÚSQUEDA- RUTA 237- HOMBRE DESAPARECIDO-3 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Poblete no descartó ninguna hipótesis, se maneja la del extravío, pero también se investigan otras cuestiones, como un incidente en Piedra del Águila donde el desaparecido fue demorado por personal policial por una discusión en una estación de servicio. Tampoco se descarta que se haya metido al río.