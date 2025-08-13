Se encienden las alarmas en San Martín de los Andes por la falta de nieve

Este jueves la Municipalidad y las operadoras se reunirán para avanzar en un plan para convocar al turismo. Los cerros están con las puertas abiertas.

Si bien los centros de esquíe tanto del Cerro Chapelco, como Lago Hermoso están operables y con esquiadores disfrutándolos, las pocas nevadas de este invierno encendieron las alarmas y el avance de la temporada se revalúa día tras día. Este jueves habrá una reunión de la mesa del Ente de Promoción Turística de San Martín de los Andes , compuesto por el Municipio y las cámaras que agrupan los diferentes operadores turísticos, para pensar un plan para atraer visitantes.

Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martin de los Andes, contó a LMNeuquén que esta temporada invernal se parece a la de 2021 cuando tampoco hubo mucha nieve pero con la sumatoria de la falta de incentivo turístico a nivel nacional.

"Hay mucha menos gente, esta es una temporada atípica por la falta de nieve, la situación económica a nivel país no ayuda, encima ya no hay incentivos a nivel nacional y hay que sumar la competencia con los destinos extranjeros", explicó el funcionario sobre la situación actual.

Nevada San Martín de los Andes 27/07/2025 (4) Federico Soto

El secretario de Turismo de San Martín de los Andes admitió que la condición de nieve en los centros de esquié se evalúa todos los días y que lo comunican a través de sus redes sociales. "Están operables", aseguró.

Con respecto a la cantidad de visitantes que tiene este invierno la ciudad dijo que están en un 50% de las plazas hoteleras cubiertas. "Todas estas variables hacen que la temporada esté siendo baja con respecto las anteriores. Los que tenían planeado venir solo a esquiar están atentos a las condiciones climáticas y hay otros que vienen a hacer de todo un poco", contó el funcionario quien lamentó que ya no existan promociones como las del Pre Viaje y agregó que sí siguen habiendo descuentos con el programa del BPN.

San Martin de los Andes Turismo Georgina (9).JPG

En ese sentido, este jueves realizarán la reunión de promoción turísticas con las cámaras inmobiliaria, de comercio, hoteleros, guía y pesca y asociación de agentes turísticos para evaluar las opciones para paliar la situación. "Hay preocupación pero nos estamos ocupando para que mejore la temporada", afirmó.

¿Hay nieve?

Desde la administración del centro de esquié de Chapelco aseguraron a LMNeuquén que "la situación climática cambia día a día y que ante esa condición informan el estado de las pistas y medios de elevación constantemente por los canales oficiales.

CERRO CHAPELCO- TEMPORADA 2025

Para este miércoles aseguraron que hay áreas esquiables habilitadas en diferentes zonas del cerro que se acondicionan diariamente para permitir a los visitantes esquiar y también tomar clases.

"En las cotas inferiores, en la pista pioneros, cuando las condiciones climáticas lo permiten la nieve se complementa con el trabajo de los cañones de nieve. En la cota superior está habilitada la silla del Mallín lo que permite acceder a Pradera del Puma, donde hay más acumulación natural de nieve y una mejor calidad. Allí, además, están habilitados la Silla del Mocho y el Lift del Puente", detallaron.

En ese sentido aseguraron que "el cerro funciona con todos sus servicios, escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos, paradores y refugios, en las zonas que están habilitadas", y pidieron a los visitantes que consulten el el parte diario que se actualiza en tiempo real en: https://www.cerrochapelco.com.ar/parte-diario/.

También en los perfiles oficiales cerrochapelco.ok de IG y Facebook se publican diariamente fotos y videos de Chapelco con fecha, para que el público sepa exactamente la situación del día.

lago hermoso

En tanto desde Lago Hermoso también confirmaron que están funcionando a pleno, con nieve natural más la que suman de producción propia.

Roich Oriolo, director de la firma aseguró que la situación actual les va a permitir llegar a fin de mes e incluso garantizar septiembre si el clima sigue frio. "Estamos trabajando fuertemente, tenemos muchas reservas, ayer tuvimos casi 500 esquiadores y hoy esperamos una cantidad similar", aseguró y contó además que el fin de semana tienen varios eventos musicales y de niños.

"La gran diferencia que tenemos nosotros es que tenemos mucha nieve en la base y que los principiantes nos eligen porque encuentran que tanto el bautismo de nieve como el plan de iniciación de esquié eles resulta conveniente, les gusta el resto bar y los eventos que proponemos. Va cambiando el público, ahora tenemos un publico más joven que viene a divertirse y n tanta familia como en vacaciones de invierno", describió.

¿Qué más se puede hacer?

A pesar de la falta de nieve en los cerros, desde el Municipio convocaron a los turistas a visitar la ciudad ya que aseguraron que hay muchas actividades recreativas y deportivas para realizar ya que todas las agencias prestadoras de servicios están funcionando.

Turismo vacaciones San Martin de los Andes Federico Soto

El secretario de Turismo indicó que se pueden hacer excursiones al lago Huechulafquen, por los Siete Lagos, también se ofrecen excursiones lacustres en el Lago Lácar, hacia Quila Quina, Hua Hum, paseos en bicicleta, cabalgatas y varias opciones más.

"Aquel que decide no ir a esquiar tiene muchas opciones para pasear ya sea en el centro o en alrededores de San Martín de los Andes, vengan a aprovechar sus vacaciones", convocó.

El funcionario contó que la ciudad depende del turismo y que el 72% de los empleados registrados dependen de esa área y que por eso trabaja el Municipio y el sector privado para convocar a los turistas.