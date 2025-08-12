Intentó matar a dos personas en un hostel: tenía prisión domiciliaria y lo encontraron peleando en la calle

Se trata de un hombre ya condenado, cuya sentencia aun no había sido efectivizada. Ahora, quedó detenido en una comisaría.

Un hombre condenado a 7 años de prisión por intentar matar a dos personas en un hostel cordillerano aún no cumplía su pena, sino que permanecía en prisión domiciliaria en su casa y fue descubierto violando la medida y peleando con otra persona de madrugada. El hecho llevó a su detención, aunque no lo pueden ingresar a un penal.

Según informó la Policía, todo comenzó el domingo por la madrugada, cuando pasadas las 4, los efectivos de la División Operativa San Martín de los Andes acudieron a la intersección de calles Los Pinos y Avenida Damián Elorriaga en esa localidad, donde fueron convocados por vecinos que se habían despertado con los sonidos de lo que parecía ser una pelea entre dos hombres.

Al arribar al lugar, uno de ellos huyó en cuanto vio el patrullero, mientras que el segundo no alcanzó a escapar y fue aprehendido por la Policía, que comenzó a interrogarlo y se dispuso a identificar de quién se trataba.

comisaria 43 san martin de los andes el arenal

El sospechoso resultó ser un joven de 28 años, sobre quien figuraba una medida de prisión domiciliaria vigente, vinculada a una causa por homicidio tentado y a ser cumplimentada en el barrio Chacra IV. Es decir que, claramente, el demorado estaba infringiendo esa medida.

Al revisarlo, los policías constataron que el joven presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que convocaron a personal del SIEN, que lo asistió y trasladó al hospital local. Durante la entrevista en el centro de salud, el individuo relató sobre la pelea que se había retirado de su domicilio y, minutos después, fue agredido por un desconocido.

Ante el incumplimiento de la orden judicial que le imponía prisión domiciliaria, la fiscalía dispuso su detención y posterior traslado a la Comisaría 43°, para ser notificado formalmente de la infracción. Posteriormente, se ordenó regresarlo al domicilio, quedando al resguardo de una consigna policial.

El sospechoso ya estaba condenado

El día lunes se realizó una audiencia para tratar la situación del joven, que resultó que ya se encontraba condenado.

El asistente letrado Maximiliano Cattafesta dio a conocer la situación que llevó a encontrar al joven -identificado como Fabián Vázquez- incumpliendo la medida cautelar y pidió al juez Eduardo Egea que se ejecute la sentencia.

En este sentido, explicó que Vázquez fue condenado en julio de 2024 por dos hechos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y, en septiembre de ese año, se le impuso la pena de 7 años de prisión efectiva.

fiscalia san martin de los adnes.jpg El primer juicio directo de la provincia tuvo como protagonistas a funcionarios de San Martín de los Andes.

No obstante, dado que restaban agotar las instancias de impugnación y luego no se contaba con un espacio para ubicarlo en un penal de la provincia, se lo mantuvo bajo una prisión domiciliaria.

Tras haberse comprobado la infracción a la medida y para evitar una posible fuga, Cattafesta solicitó a Egea revocar esa medida y efectivizar la pena, ubicando a Vázquez en la Comisaría 43 para ello, pedido con el que el magistrado coincidió. Allí aguardará hasta que la Dirección de Unidades de Detención asigne un cupo en un establecimiento de la IV Circunscripción Judicial, a fin de garantizar la cercanía con su núcleo familiar durante el cumplimiento de su pena.

El hecho que le valió la condena

El hecho por el que fue condenado Vázquez ocurrió en Junín de los Andes, el 27 de agosto de 2023, entre las 5:33 y las 5:40, en la escalera y en el sector de la recepción de un hostel.

Allí, según se probó en juicio en julio de 2024, Fabián Vásquez intentó matar a un varón y a una mujer tras una discusión. Les disparó a ambos: al varón, en cuatro ocasiones, provocándole heridas con dos de los proyectiles que ingresaron por la espalda; y luego a la mujer, a quien hirió en la zona de la boca. En total, el condenado realizó 10 disparos.

Tras los ataques, Vásquez escapó en un taxi, pero fue detenido en cercanías de la ciudad de San Martín de los Andes, sobre Ruta 40, portando el arma utilizada.