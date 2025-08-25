Fuerte vuelco en Ruta 51: se comió una rotonda y terminó con la camioneta de la empresa destruida

Un trabajador de una empresa de perforaciones sufrió un grave accidente. Ocurrió en la noche del domingo.

Este domingo terminó con siniestro vial al borde de la tragedia tras un fuerte vuelco en la Ruta 51 protagonizado por el conductor de una camioneta Ford Ranger. Todo sucedió durante la noche en el sector sin iluminación de la rotonda Río Neuquén, donde el conductor se salvó de milagro, tras realizar una cuadra dando tumbos.

Tras ser alertados por el accidente, intervino la División de Tránsito de Villa Obrera que constató el vuelco y dio aviso al Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

El único protagonista, un hombre de 50 años, requirió asistencia médica aunque se encontraba consciente. Según explicó, era empleado de la empresa Perforaciones de Santa Cruz y se dirigía en una camioneta de la compañía desde San Patricio del Chañar hacia Neuquén.

vuelco ruta 51

Se comió la rotonda de Río Neuquén y terminó a una cuadra del vuelco

De acuerdo a lo que manifestó el sobreviviente del siniestro vial, al llegar a la conocida rotonda Río Neuquén, no pudo alcanzar a maniobrar porque no la vio a tiempo. Debido a estas circunstancias, se montó sobre ella y volcó hacia la orilla sur.

El impactante detalle del siniestro vial es que la camioneta de la compañía nacida en San Julián realizó casi una cuadra de tumbos hasta detenerse. Personal de Accidentología Vial constató que terminó su accidentado recorrido a 93 metros del punto de inicio del vuelco, por lo que se evidencia que manejaba a gran velocidad.

La camioneta Ford Ranger quedó totalmente destrozada luego del violento vuelco. El rodado terminó fuera de la calzada, entre los matorrales con espinas, con la carrocería retorcida y el techo hundido casi por completo. Las puertas laterales resultaron abolladas, mientras que la parte trasera presentaba severas deformaciones y daños. El impacto también afectó los ejes y las ruedas.

El estado en el que quedó el vehículo da cuenta de la magnitud del siniestro. Sin embargo, los daños materiales no se tradujeron en el cuerpo del trabajador, que fue trasladado en ambulancia al hospital Natalio Burd de Centenario. Este lunes a las 5 de la madrugada fue dado de alta sin lesiones de gravedad, según informó Tránsito a LMNeuquén.

Vuelco en ruta chica: un vehículo terminó sobre la ciclovía

Pasadas las 13.30 de este domingo se produjo un siniestro vial en la ruta chica, a la altura del barrio María Elvira de Cipolletti. El Chevrolet Celta quedó apoyado de costado y varios vehículos que circulaban en el lugar asistieron al conductor hasta la llegada de las autoridades.

Por razones que aún se desconocen y son materia de investigación, un vehículo perdió el control y volcó, finalizando sobre la ciclovía. La situación ocasionó complicaciones en la circulación y demandó la intervención de bomberos, personal policial y una ambulancia.

vuelco ruta chica ruta 65

Además del despliegue de las fuerzas locales, efectivos de la Policía Caminera de Cipolletti prestaron colaboración en el operativo. El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre Julio Salto y el puente 83, sobre la Ruta 65.