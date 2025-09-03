Grave choque entre una moto y un auto en Ruta 40: dos personas fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió este lunes por la noche en dirección a San Martín de los Andes. Un joven sufrió una fractura de fémur.

Un grave choque se registró la noche del lunes en la Ruta 40 a la altura de la Vega Maipú en San Martín de los Andes . Los protagonistas fueron un auto Peugeot y una moto que colisionaron con graves consecuencias, siendo que dos personas debieron ser derivadas al hospital por traumatismos.

De acuerdo a la información brindada por la comisaria Silvina Huenuquir, jefa de la División Tránsito de la localidad cordillerana, a LMNeuquén , el incidente vial ocurrió cerca de la medianoche y de inmediato, efectivos de la División Tránsito ordenaron el tránsito de vehículos que comenzaba a acumularse en ese punto antes del acceso a la ciudad.

"A las 23.12 tomamos intervención por un siniestro en el kilómetro 2221 de la ruta nacional 40, donde el personal ve dos protagonistas: un Peugeot 207 blanco y una moto Motomel cilindrada 200", precisó la comisaria y agregó que solicitaron una ambulancia.

Por su parte, una dotación de Bomberos Voluntarios que acudió al lugar tras recibir la alerta, también trabajó en el accidente, realizando la limpieza del combustible derramado tras la rotura de la moto causada por el impacto. De esta manera, luego de la intervención, la escena del accidente quedó llena de espuma en la cinta asfáltica para evitar un nuevo siniestro.

Qué se sabe del choque en Ruta 40

El incidente causó un fuerte susto en los participantes que no advirtieron a tiempo la colisión. En cuanto a los motivos que ocasionaron la colisión, continúan bajo investigación.

En cuanto a la dinámica, la comisaria indicó que ambos protagonistas circulaban con dirección al centro de San Martín de los Andes. El motociclista de 27 años conducía acompañado de una chica de 20 años, quienes se cayeron al suelo producto del impacto y fueron trasladados al hospital.

Por su parte, la conductora del auto, es una mujer de 67 años, quien salió ilesa de la situación y fue entrevistada por los efectivos de tránsito. "Conforme lo manifestado, la señora dice que se tiró a la banquina de su derecha para poder cruzar de forma transversal a la ruta porque iba a la farmacia, que está del otro lado", detalló y agregó que al momento de bajar de la calzada hacia su costado derecho, la moto impactó en el frente izquierdo del auto.

"No lo debe haber advertido la maniobra, pero se trata de establecer cómo o por qué", aseguró Hueniquir. Al respecto del estado de salud de los ocupantes de la moto, señaló que por información suministrada por la familia del conductor de la moto, el joven tendría una fractura en el fémur.

Sin embargo, la Jefa de Tránsito advirtió que todavía no fue entregado el certificado médico que lo acredite para dar intervención a la Fiscalía. En tanto, los autos quedaron secuestrados supeditados al curso de la investigación.