Borracha al volante chocó, dejó tiradas a las víctimas y volvió para insultar: fue imputada por lesiones

Una mujer borracha que chocó de frente con dos personas en moto, las dejó tiradas, se dio a la fuga y después volvió al lugar para insultarlas quedó imputada por lesiones graves y leves. La acusación se realizó tras más de seis meses de investigación, de hecho que conmovió al oeste neuquino por la despiadada actitud de la borracha al volante .

La audiencia de formulación de cargos se realizó este lunes en la Ciudad Judicial, a cargo de la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada de la fiscalía de Delitos contra las Personas Agustina Bouyer. Acusaron a la mujer identificada como S.G.P. de provocarle lesiones a un joven que conducía una moto y a su acompañante.

En detalle, las funcionarias del Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyeron a la imputada los delitos de lesiones culposas graves y lesiones culposas leves, ambas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por haberse dado a la fuga y conducir con un nivel de alcohol en sangre superior a 1g/L , todo en carácter de autora.

borracha al volante oeste

El abogado particular que intervino como querellante en representación de las víctimas, adhirió a los hechos y la calificación legal descripta por las funcionarias del MPF. Por su parte, el juez de garantías Luis Giorgetti, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por las partes acusadoras y estableció el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.

Después del choque, la borracha huyó pero volvió para patotear

De acuerdo a los hechos detallados por la fiscalía, el 16 de diciembre de 2024, cerca de las 23:55 la mujer conducía una camioneta Fiat Toro por la intersección de las calles Las Gaviotas y República de Italia del oeste neuquino.

Mientras circulaba por República de Italia en dirección hacia el Oeste, invadió el carril contrario y produjo un choque con el frente derecho de su vehículo a una motocicleta Yamaha FZ, conducida por un joven que llevaba a una mujer como acompañante.

Inmediatamente de producido el siniestro, la imputada se fugó del lugar, pero fue perseguida por testigos que la vieron ingresar a un domicilio cercano. Momentos más tarde, regresó al lugar a pie e insultó a las víctimas y a los Policías que intervino.

borracha al volante choque

Por ese motivo, quedó demorada en la Comisaría 16 donde le realizaron el test de alcoholemia que constató que S.G.P conducía con un porcentaje de alcohol en sangre de 1,43 g/L. A su vez, salió ilesa del accidente de tránsito que ella misma provocó. No así las víctimas, quienes producto del siniestro, debieron ser atendidas de urgencia en el hospital Castro Rendón.

El conductor de la moto, de 37 años resultó lesionado de gravedad con una fractura expuesta de tibia y peroné y debió ser trasladado al hospital, mientras que la acompañante, de 25 años, sufrió lesiones de carácter leve.

El caso puso de relieve la importancia de conducir con responsabilidad, especialmente en lo que respecta al consumo de alcohol, un factor que sigue siendo una de las principales causas de siniestros viales en la región. Así lo evidencia el grave choque en Parque Central protagonizado por un borracho al volante, que hirió a un grupo de personas que esperaban el colectivo en una garita.

A raíz de la infracción, se le labró el Acta Contravencional y se procedió al secuestro de su licencia nacional de conducir. La ciudadana quedó citada para la realización de pericias mecánicas a su vehículo y el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.