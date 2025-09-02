Cumplirá un castigo de 11 años por violar a una niña y abusar de su hermana

La pena recayó en un hombre que había sido declarado responsable de varios hechos cometidos entre 2014 y 2017. El abusador será inscripto en el RiCoPeDIS.

El tribunal que presidió la audiencia de determinación de pena coincidió con la fiscalía en la imposición de 11 años de cárcel al violador.

Un hombre que violó a una niña y abusó de una hermana de la víctima cumplirá un castigo de 11 años de cárcel efectiva. El castigo se ajustó al monto de pena solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El abusador ya había sido declarado penalmente responsable por haber abusado de dos niñas, durante un período en el que convivieron con él y con otras personas en una casa de Neuquén. El hombre estaba en pareja con una tía de las víctimas.

Los delitos por los cuales se dictó la responsabilidad penal son abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, respecto de la primera niña; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado , agravado por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, respecto de la segunda.

Las distintas instancias del juicio y debate de pena fueron realizadas en la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

Solo se tuvo presente un atenuante

Durante una audiencia realizada este martes, el fiscal del caso, Gastón Medina, solicitó 11 años de prisión y para ello valoró como agravantes la extensión del daño causado a las víctimas y a su grupo familiar y la relación asimétrica de poder entre víctimas y victimario. Como atenuante, solo tuvo en cuenta la carencia de antecedentes penales del abusador.

La defensora de Niñez y Adolescencia Mónica Palomba, quien intervino en el caso como querellante institucional en representación de las víctimas, adhirió al monto de pena solicitado por Medina.

El tribunal encargado determinar la pena estuvo integrado por los jueces Carina Álvarez, Luis Giorgetti y Cristian Piana.

El abusador, identificado por sus iniciales como O.B.M., fue declarado responsable por dos hechos, de acuerdo a cómo ocurrieron respecto de cada víctima, dos hermanas que vivieron temporalmente junto su madre en la casa de él y de otros familiares.

En relación con una de las niñas, durante el tiempo en el que el acusado dio alojamiento al grupo familiar, la interceptó cuando en medio de la noche se dirigía a la cocina a tomar agua. Sin poder precisar la fecha exacta, pero durante el año 2014, O.B.M abusó de la víctima mientras el resto de las personas de la casa dormían.

Ataques sexuales reiterados

Respecto de la otra niña, los hechos se desarrollaron en el mismo contexto, pero a diferencia de su hermana, en más de una oportunidad. En este caso, O.B.M cometió los abusos entre 2015 y 2017, aprovechando que su pareja y la madre de la niña se encontraban trabajando. De acuerdo con los testimonios y el relato de la niña, reiteró la conducta de manera sistemática.

La identidad del condenado se reserva para resguardar la intimidad de las víctimas y evitar que puedan ser identificadas. A raíz de la pena impuesta, O.B.M será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS).

Durante los últimos días, otro grave caso de abuso sexual que tiene como víctima a un niño, irá a la etapa de control de acusación luego de una presentación impulsada por el MPF, que se había quejado por el sobreseimiento del acusado.