Turistas varados en Escocia: cómo se defendió la docente de inglés acusada por estafa

La Justicia había archivado las denuncias, pero a raíz de nuevas pruebas, la organizadora de un viaje a Europa volvió a estar bajo la lupa.

Un viaje de turistas de Río Negro a Europa terminó en una presunta estafa, en Edimburgo, Escocia.

La Justicia de Río Negro reabrió la investigación por presunta estafa contra una docente de inglés y su hermano, quienes organizaron un viaje a Europa que terminó con 58 personas varadas sin clases, alojamiento, ni pasajes de vuelta. Los damnificados acusaron a la profesora, cuya defensa rompió el silencio.

La defensa de Liliana Silva , la docente denunciada, recordó que el Ministerio Público Fiscal ya había analizado la denuncia y la había desestimado al considerar que no se trataba de una maniobra delictiva . El cambio de postura de la Fiscalía obedece a la confirmación de que luego de descubrir que el dinero aportado por los alumnos para el viaje no había llegado a los prestadores, Silva se fue de vacaciones a Portugal.

“No hubo un plan de apoderarse del patrimonio de las víctimas , sino incumplimientos contractuales. La situación fue trágica para todos, también para Silva y su familia, que viajaban junto al grupo”, explicó el abogado Fernando Ramoa, quien trabaja en la causa con su colega Hernán Kees.

Escocia 2.jpg Los turistas de la región advirtieron al llegar a la capital de Escocia que habían sido estafados. Archivo

El abogado defensor remarcó que muchos denunciantes ya llegaron a acuerdos en la vía civil y que varias personas retiraron sus denuncias. “No toda cuestión contractual es una estafa. Para que exista estafa debe haber intención de engañar, un plan delictivo, y acá no lo hubo”, señaló a FM Alas.

El abogado también responsabilizó a Lorraine Weston, directora de un colegio en Edimburgo, quien habría incumplido obligaciones contractuales con distintos grupos internacionales por problemas de salud mental. “Ella dejó de cumplir y afectó a los viajeros de Catriel, pero también a grupos de otros países. La mayoría de los pagos fueron realizados a su institución mediante plataformas oficiales”, explicó.

Sobre los reclamos de algunos turistas que entregaron dinero en efectivo, indicó que “son cuestiones que pueden reclamarse en el fuero Civil, pero no configuran un delito de estafa penalmente”.

La denuncia por estafa

Los damnificados, domiciliados en Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Cutral Co y Zapala, son 58 en total. Hertzriken Velasco representa a seis por el momento.

Para concretar el viaje soñado, habían pagado paquetes que iban desde los 4.500 hasta los 7.000 dólares por persona, aunque una clienta desembolsó más de 44 mil dólares porque fue con su familia, por lo que se presume que la maniobra involucró millones de pesos.

En su mayoría habían pagado con varios meses de anticipación. Algunos iban para hacer turismo, con tours por distintos países, mientras que otros lo hacían para estudiar inglés.

Aunque todo se agravó tras aterrizar en el aeropuerto de Edimburgo, la capital escocesa, donde comenzaron a descubrir irregularidades, como falta de pasajes de vuelta, conexiones internas, estadía, entre otros servicios que habían cancelado. Mientras que los responsables de la empresa no dieron respuestas. A partir de ahí vivieron un martirio.

Cómo sigue la causa por estafas

La defensa anticipó que se opondrá a cualquier pedido de prisión preventiva. “No hay riesgo de fuga, ni entorpecimiento de la investigación. Ese pedido solo busca generar miedo. Vamos a sostener nuestra postura con pruebas en la audiencia de formulación de cargos”, afirmó.

El abogado remarcó que la reapertura de la causa responde al derecho de quienes se consideran víctimas a solicitar la revisión del archivo, pero que ello “no implica que Silva sea culpable”.

Finalmente, el letrado defendió la imagen de su clienta: “Liliana es docente, es vecina de Catriel y está tratando de resolver esta situación con lo que tiene. No es una estafadora. Fue un problema contractual que tiene solución y que se está resolviendo”.