Turistas varados en Escocia: la dueña de la agencia se habría ido a veranear a Portugal con el dinero de las reservas

Se desarchivó la causa, se imputó a la titular de la "agencia de viaje" y a su hermano al demostrar que actuaron con la intensión de provocar un perjuicio patrimonial a los viajeros, a sabiendas que no iban a cumplir con los servicios ofrecidos.

Un viaje de turistas de Río Negro a Europa terminó en una estafa, en Edimburgo, Escocia.

Un grupo de 50 personas de diferentes ciudades de Río Neg ro y Neuquén quedó varado en Escocia tras ser “estafado” por una empresa de turismo con sede en Catriel durante julio de 2024 . La causa había sido archivada por “ no constituir delito ” pero se sumaron pruebas que demuestran que los propietarios de la agencia fueron de vacaciones a las playas de Portugal con el dinero de los damnificados , lo que dispuso su imputación.

La investigación comenzó a partir de denuncias de familias de Villa Regina que contrataron paquetes turísticos a distintos destinos de Europa y viajes de estudio del idioma inglés. Según testimonios, los precios de los paquetes comenzaban en $4500 dólares hasta los $7.000 USD , sin embargo gran parte de los servicios contratados no existieron.

El grupo de afectados había comenzado a pagar el viaje con varios meses de anticipación y llegaron a pagar un total de 8 millones de pesos por el tour. Pero una vez que llegaron al continente europeo comenzaron las irregularidades como falta de pasajes de vuelta, conexiones internas, estadía, entre otros servicios.

Escocia 2.jpg El paquete turístico incluía clases de inglés en un instituto en Edimburgo, Escocia.

En mayo, la fiscal adjunta Marcela Marchetti había cerrado el caso al entender que se trataba de un incumplimiento contractual, sin la existencia de dolo directo. Pero la querella apeló ese criterio y expuso que la propietaria se presentaba como agente de viajes pero no posee matrícula de operador turístico provincial, nacional ni de agencia de viaje mientras mostraba una supuesta agencia llamada Live Up Trips para captar clientes.

El polémico viaje a las playas de Portugal

El tribunal de revisión dio la razón a las víctimas y destacó un punto central: la imputada habría utilizado los montos de recibidos para costear un viaje a Portugal inmediatamente después de dejar varados a los pasajeros en tierras europeas.

“Silva junto con 12 parientes, terminaron veraneando de inmediato en Portugal, con lo cual la excusa del viaje fallido perdió consistencia por los propios actos que desarrollaron inmediatamente la propietaria con su familia” indica el fallo.

tag:reuters.com,2024:newsml_KBN3BO1A7 La propietaria de la agencia viajó junto a 12 familiares a las playas de Portugal inmediatamente después de que los turistas queden varados en Escocia.

“La acusada no sólo incumplió, sino que se apropió del dinero para fines personales, viajando a Portugal cuando debía garantizar los servicios turísticos comprometidos”, subrayó la resolución. El fallo consideró que la conducta de utilizar el dinero con fines personales en lugar de destinarlos a las reservas pactadas podría encuadrar en el artículo 172 del Código Penal.

El magistrado indicó que el ardid incluyó la entrega de recibos falsos y la invocación de una socia británica inexistente. Además, remarcó que los denunciantes nunca tuvieron contacto con esa supuesta representante y que toda la operación de dinero se concentró en Villa Regina.

Escocia.jpg Uno de los paquetes turísticos comercializado se llamaba "Por los mares de Norte” un viaje por París, Escocia, Grecia, España y Portugal.

Entre los testimonios figura la damnificada Carolina Apis que abonó $44.460 USD con pagos periódicos en efectivo, transferencias y plataformas de pago. El monto abonado era para el viaje de 5 familiares y la damnificada para realizar un circuito europeo por París, Escocia, islas de Grecia, Portugal y Barcelona.

“En Ezeiza ya empezaron las inconsistencias como la falta de pasajes de ida, que fueron arreglados en el momento. Ya en Europa no se cumplió ninguna de las condiciones del viaje, lo que generó que tenga que volver a Argentina antes de la fecha prevista, tuve que afrontar los gastos de traslado, hospedaje y transporte propios y de mi familia” relata el fallo.

castillo escocia harry potter Una damnificada abonó un paquete con el monto de $6.600 libras esterlinas para realizar un recorrido por Europa y Reino Unido.

La acusación también incluyó al hermano de la mujer, señalado como cobrador en la filial de “Target English” de Catriel. Parte de los pagos se gestionaban a través de la plataforma Simply English, radicada en Escocia, pero el dinero nunca se aplicó a los servicios prometidos.

Otro testimonio, indicó que abonó $4800 libras esterlinas y $1500 USD en concepto de pago de un paquete turístico que incluía un curso del idioma inglés. El viaje contemplaba clases de inglés en un instituto de Escocia y un recorrido por París, Londres y Nápoles.

Sin embargo, la damnificada tuvo que afrontar los gastos de traslado, hospedaje y los pasajes aéreos para retornar al país de su propio bolsillo. La misma situación vivieron dos damnificadas más, con el pago de $5500 libras esterlinas para un paquete turístico “Por los mares de Norte”, un viaje por París, Escocia, Grecia, España y Portugal.

Un paquete similar abonó una cuarta damnificada con el monto de $6.600 libras esterlinas para realizar un recorrido por Europa y Reino Unido. El viaje que prometía ser por París, Edimburgo, Londres y Nápoles terminó siendo una pesadilla, al tener que afrontar gastos de último momento y sin respuestas por parte de la supuesta empresa de viajes.

El juez ordenó imputar formalmente a Liliana Beatriz Silva y a su hermano Sergio Nibaldo Silva como coautores de estafa, y dispuso que la fiscalía avance en la investigación. El proceso continuará con la recolección de pruebas y el eventual llamado a juicio.