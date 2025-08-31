Allanamientos en Junín de los Andes: secuestraron elementos robados y drogas

La Policía realizó este operativo por el robo en una casa de deportes. Se secuestraron elementos vinculados e identificar a los sospechosos. Conoce los detalles.

En el marco de una investigación por un robo ocurrido en una casa de deportes, personal de la Comisaría 25° de Junín de los Andes llevó a cabo dos allanamientos en distintos domicilios de la localidad.

Como resultado de los procedimientos dados el pasado viernes 29, la policía procedió al secuestro de diversos elementos vinculados al robo, quedando identificadas y notificadas las personas señaladas como presuntas autoras del ilícito.

A su vez, en uno de los inmuebles allanados, el personal interviniente constató la presencia de sustancias estupefacientes , encontrando gran presencia de cannabis y restos de cocaína.

allanamiento junin de los andes (1)

En detalle, los efectivos policiales constataron la presencia de:

una bolsa de nylon con 29,9 gramos de material vegetal compatible con cannabis sativa,

tres cigarrillos artesanales,

una bolsa tipo "Ziploc" con 5,8 gramos de marihuana,

dos bagullos con 5,2 gramos de sustancia vegetal,

y un billete de diez pesos con restos presuntamente de clorhidrato de cocaína.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Fuera narcos: la Policía desarticuló otro kiosco de drogas en Cutral Co

La Policía provincial cerró el mes con la desarticulación de otro kiosco narco, esta vez en Cutral Co. Se incautaron dosis de cocaína, dinero, y un sospechoso fue demorado. Una semana atrás se desbarató otro en un barrio de la misma localidad.

El allanamiento tuvo lugar el día jueves y fue concretado por personal de la División Antinarcóticos de Cutral Co junto al personal de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, incluyendo efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico local, en una vivienda señalada como boca de expendio y ubicada en el barrio Parque Este.

La investigación sobre el presunto kiosco narco se inició a fines de julio pasado, luego de que los investigadores recibieran información sobre la actividad ilícita a través de tareas propias de la División y de una denuncia anónima realizada mediante la aplicación Neuquén Te Cuida. Tras más de 20 días de trabajo, que incluyeron tareas de observación y otras pesquisas, los efectivos lograron constatar movimientos compatibles con la comercialización de drogas, por lo que la Fiscalía Única de Cutral Co dispuso la orden de allanamiento tras valorar la prueba recabada.

Durante la diligencia, el personal policial secuestró cocaína fraccionada en dosis listas para la comercialización, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Finalmente, una persona mayor de edad quedó imputada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y se espera que sea acusada por la fiscalía en los próximos días. Todo lo secuestrado fue trasladado a la unidad policial, quedando a disposición de la justicia.