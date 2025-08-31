Movilización por Silvia Cabañares: exigen que la Justicia no libere al único detenido

El reclamo por justicia en el femicidio de Silvia Cabañares vuelve a las calles con una movilización en Cipolletti . Familiares y organizaciones sociales denunciaron la posibilidad de que el único imputado por el crimen quede en libertad, lo que consideran un grave retroceso en la causa y una amenaza para los testigos que declararon en el expediente.

La concentración fue convocada para este lunes 1 de septiembre a las 8:30 de la mañana en la sede judicial de calle Urquiza 380. Allí, allegados, colectivos feministas y referentes sociales reclamarán que se mantenga la prisión preventiva del acusado y que se avance con el juicio, para evitar que el caso quede en la impunidad.

La familia de Silvia Cabañares expresó su preocupación por lo que describieron como un “operativo de impunidad” para favorecer la liberación del imputado. Señalaron que en la causa existen pruebas firmes que lo incriminan directamente y que permitirle recuperar la libertad no solo pondría en riesgo a los testigos, sino que también abriría la posibilidad de que se fugue.

“Una liberación sería un retroceso monumental. No queremos que el proceso se convierta en otro ejemplo de impunidad”, remarcaron en un comunicado difundido junto a organizaciones que acompañan la lucha por justicia.

silvia cabañares femicidio balsa las perlas

Responsabilidad compartida

El reclamo no se limita al accionar de los tribunales. Los familiares subrayaron que tanto Neuquén como Río Negro deben asumir responsabilidad en el proceso. Recordaron que, si bien la causa se tramita en la justicia rionegrina, el acusado y sus presuntos cómplices tienen domicilio en Neuquén capital.

Además, denunciaron que el hombre ya había sido investigado por otra causa en esa provincia, en la que se secuestró un importante arsenal de armas de fuego durante un allanamiento, sin que hubiera avances concretos. “El poder judicial de ambas provincias no puede mirar para otro lado. La impunidad se construye con la inacción y con la complicidad política”, sostuvieron.

Los familiares remarcaron que la búsqueda de justicia en este caso pone en evidencia las contradicciones entre los discursos oficiales y la práctica real de los gobiernos. “Las autoridades se llenan la boca hablando de combatir el crimen organizado, pero lo que estamos viendo es un intento de impunidad. No se puede permitir que un femicida recupere la libertad”, advirtieron.

Ciudad Judicial protesta caso Cabañares femicidio (4).jpg Claudio Espinoza

En este sentido, hicieron un llamado directo a las autoridades provinciales para que intervengan activamente y garanticen que la causa llegue a una condena firme. “La justicia no puede ser indiferente a la violencia de género. El compromiso con los derechos de las mujeres debe ser real y no un simple discurso”, insistieron.

La movilización en Cipolletti buscará visibilizar la situación y sumar el respaldo de la comunidad. “Si el acusado queda libre, no solo se pone en riesgo a los testigos y a la familia, también se envía un mensaje devastador a todas las mujeres que denuncian violencia. Sería un golpe durísimo contra los avances logrados en materia de derechos”, alertaron.

Desde los colectivos que acompañan la causa remarcaron la importancia de que la justicia actúe con perspectiva de género y tome en cuenta las implicancias sociales de liberar a un acusado de femicidio. “No se trata solo de un expediente judicial. Se trata de un crimen que refleja la violencia estructural contra las mujeres y que exige respuestas claras y firmes”, expresaron.