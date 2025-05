Piden justicia por Silvia Cabañares con una intervención artística en los puentes carreteros

ON - Marcha por Silvia Cabañares (15).jpg Omar Novoa

Desde hace más de un año, la familia de Silvia espera respuestas claras por parte de la Justicia. El cuerpo de la joven fue hallado en un paraje alejado y, pese a las pruebas recolectadas, solo hay una persona imputada, cuya conexión con Silvia Cabañares es negada por él mismo. “Hay pruebas suficientes, pero no se avanza como corresponde. Nos sentimos solos”, sostuvo Flavia.

Mientras tanto, la calle vuelve a ser el escenario de reclamo. Este sábado, el puente será más que un paso entre ciudades: será un lienzo de memoria, dolor y resistencia.

“Justicia para Silvia y para todas”

La convocatoria es para este sábado a las 16, pero no se limita al caso de Silvia, sino que es abierta para honrar a las víctimas de violencia de género. Flavia remarcó que muchas familias atravesaron procesos similares y aún esperan justicia.

Muraleada para pedir Justicia por el femicidio de Silvia Cabañares

“Esto es por Silvia, pero también por todas las mujeres víctimas de femicidio que quedaron en el olvido o que no han logrado que se haga justicia. Hay muchos casos que han sido tapados”, denunció la madre.

Organizaciones sociales y feministas de Neuquén y Río Negro confirmaron su participación en la actividad. “Esperamos que se acerquen muchas personas, que podamos alzar la voz juntas. Va a haber familiares de otras víctimas que pasaron por lo mismo. Queremos ser escuchadas”, agregó Flavia.

La jornada artística incluirá la realización de murales y consignas pintadas en el puente del lado rionegrino. Será, según sus organizadores, una forma de transformar el dolor en lucha y de seguir exigiendo justicia en un espacio simbólico que une dos provincias, pero que aún mantiene dividida una causa que debería ser tratada de manera integral.

Causas separadas, investigación fragmentada

El caso de Silvia Cabañares tiene la particularidad de estar dividido en dos jurisdicciones: la denuncia por abuso sexual ocurrió en Neuquén, mientras que el hallazgo de su cuerpo y la causa por femicidio son tramitados por la justicia rionegrina. Para su familia, esto ha entorpecido el avance de la investigación.

SILVIA CABAÑARES- JUSTICIA- CIUDAD JUDICIAL.jpg Los cuatro hombres condenados por la violación de Silvia Cabañares permanecen cumpliendo prisión preventiva.

“Está bastante complicado porque hay muchas pruebas que indican quién fue, pero solo hay un detenido y nada más”, explicó Flavia. Según detalló, el sospechoso está detenido por el femicidio, aunque hay elementos clave en la causa de abuso que, sostiene, tienen relación directa con el crimen. “Son todos conocidos del barrio, está todo conectado, pero nadie quiere hablar y eso hace todo más difícil”, lamentó.

La madre de Silvia también manifestó su frustración ante la falta de novedades concretas en el expediente. “Hasta ahora no me han aportado nada. Ni a mí ni a mi abogado. Y el detenido no declaró más, dijo que no nos conocía, que no conocía a Silvia ni a mí, y no es así. Él estuvo ahí en ese momento, pero dice que estaba con la novia. Nada que ver”, afirmó.