Fuera narcos: la Policía desarticuló otro kiosco de droga en Cutral Co

Una persona fue demorada y quedó bajo investigación. Se llegó al allanamiento gracias a una denuncia anónima.

La Policía provincial cerró el mes con la desarticulación de otro kiosco narco , esta vez en Cutral Co. Se incautaron dosis de cocaína, dinero, y un sospechoso fue demorado. Una semana atrás se desbarató otro en un barrio de la misma localidad.

El allanamiento tuvo lugar el día jueves y fue concretado por personal de la División Antinarcóticos de Cutral Co junto al personal de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, incluyendo efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico local, en una vivienda señalada como boca de expendio y ubicada en el barrio Parque Este.

La investigación sobre el presunto kiosco narco se inició a fines de julio pasado, luego de que los investigadores recibieran información sobre la actividad ilícita a través de tareas propias de la División y de una denuncia anónima realizada mediante la aplicación Neuquén Te Cuida. Tras más de 20 días de trabajo, que incluyeron tareas de observación y otras pesquisas, los efectivos lograron constatar movimientos compatibles con la comercialización de drogas, por lo que la Fiscalía Única de Cutral Co dispuso la orden de allanamiento tras valorar la prueba recabada.

Cutral Co Camara en todos los fueros (3).jpg fiscalia tribunales Claudio Espinoza

Durante la diligencia, el personal policial secuestró cocaína fraccionada en dosis listas para la comercialización, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Finalmente, una persona mayor de edad quedó imputada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y se espera que sea acusada por la fiscalía en los próximos días.

Finalmente, todo lo secuestrado fue trasladado a la unidad policia, quedando a disposición de la justicia.

Destruyen el tercer kiosco narco en la provincia

Una casilla construida en un complejo de monoblocks en la ciudad de San Martín de los Andes, y cuyo ocupante fue acusado por vender drogas, fue derribada el martes durante un operativo que presenciaron el gobernador Rolando Figueroa, junto al fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el intendente Carlos Saloniti, entre otras autoridades. Es el tercer kiosco narco derribado este mes en Neuquén.

"Los resultados que estamos obteniendo en la lucha contra el microtráfico son muy buenos gracias al trabajo conjunto que estamos haciendo en la provincia", remarcó el fiscal general tras el procedimiento llevado adelante en el barrio Gobernadores Neuquinos.

En este sentido, Gerez destacó que desde que la provincia comenzó a investigar el microtráfico de drogas en febrero pasado, "hemos formulado cargos a 100 personas, de las cuales 35 ya han sido condenadas, con un plazo entre la formulación de cargos y la condena de 50 días. Esto coloca a Neuquén como modelo de gestión de la lucha del microtráfico y esto se debe obviamente, al trabajo en equipo".

Demolicion kiosco narco San Martin de los Andes Federico Soto

El derribo se realizó el martes al mediodía y estuvo a cargo de la municipalidad local. Se trata del tercer operativo realizado en el transcurso de agosto: los anteriores fueron en las ciudades de Neuquén y Centenario.

El gobernador afirmó que se está ejecutando "una política pública que nos ha pedido la sociedad, de poder recuperar los espacios públicos, de ponernos firmes en la lucha contra la droga. Para eso hemos trabajado y coordinado con los tres poderes del Estado la posibilidad de avanzar en esto. Es una acción que estamos llevando adelante en San Martín de los Andes, pero ya lo hemos hecho en otros lugares".