Violento robo en Centenario: encerraron a una joven y huyeron con dólares

La Policía investiga si los delincuentes contaban con un dato para concretar el robo. Indicaron que no se han registrado más hechos de estas características.

Un violento robo en Centenario tiene en vilo a los vecinos de la vecina localidad y a la Policía, sumergida en una investigación antes de perder cualquier rastro que puedan haber dejado los sospechosos. Dos delincuentes encapuchados maniataron y encerraron a una joven en el baño de una casa para huir con dólares.

Según informó a medios de Centenario el comisario Diego Díaz, jefe de la Comisaría Quinta, el violento hecho tuvo lugar el miércoles por la noche, en una vivienda del barrio Mercer, en cercanías de la tercera rotonda de la Ruta 7. Allí ingresaron al menos dos delincuentes -de acuerdo a lo manifestado por la víctima- que iban encapuchados y aprovecharon la distracción de una joven que se encontraba dentro.

Al parecer, los ladrones no forzaron ninguna puerta, ya que ingresaron por una que se encontraba sin llave, entraron directo y obligaron a la víctima a encerrarse en el baño, donde la maniataron y la dejaron para poder cometer el robo. Se sospecha que los delincuentes contaban con información precisa porque fueron directo a un sector de la vivienda donde los propietarios guardaban dólares ahorrados. Tras tomarlos, huyeron sin más.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg

“La víctima manifestó que no requería de asistencia médica. Fueron los pesquisas y el oficial de servicio y no se constaron daños en cerraduras y puertas de acceso. Se le consultó a la ciudadana por donde habían ingresado y dijo que estaban todas las puertas abiertas, la casa cuenta con sistema de seguridad, pero no estaban activados en ese momento” expresó Díaz sobre lo que se ha determinado en las primeras horas de investigación.

Por otro lado, indicó que la propietaria -madre de la víctima presente al momento del robo-, no estaba en la ciudad, por lo que aún no se recibió denuncia oficial y se investiga de oficio. "Se está investigando y se barajan varias hipótesis, es llamativo porque van directo al dinero y no tomaron celulares, que generalmente se llevan o alguna computadora en estos hechos. El domicilio está en un sector donde no hemos tenido hechos de estas características, estamos investigando porque el año pasado tuvimos un hecho similar, pero con cuatro personas (delincuentes)”.

Por último, el jefe policial mencionó que por las tardes realizan operativos en la zona de chacras cercana y no han registro un hecho con esta metodología. Además, explicó que tras este robo, reforzaron los patrullajes en el Casco Viejo, zona comercial y las chacras.

Se recaban testimonios de vecinos y se relevan cámaras de seguridad de la localidad.

Detuvieron a otros dos policías por el violento asalto a un matrimonio

Dos policías de la fuerza rionegrina fueron detenidos durante la mañana de este martes en General Roca, acusados por su presunta participación en el violento robo que sufrió un matrimonio mayor de Cipolletti el 20 de marzo último.

Ya son tres los uniformados apresados por el mismo caso. El primero en caer fue el oficial Inspector Enzo García, quien también trabajaba en Roca y fue apartado de la fuerza, de acuerdo a lo que informó el gobernador Alberto Weretilneck poco después del hecho.

La investigación había arrojado que tres delincuentes habían ejecutado el atraco, por lo que faltaban arrestar a los dos cómplices que faltaban y que, se sospechaba, también integraban la institución policial.

Detención polis asalto Cheva El procedimiento realizado en la Comisaría 21 de Roca. Detuvieron uno de los policías sospechados de haber participado en un violento asalto en Cipolletti. ANRoca

La pesquisa llevó a que el martes por la mañana se realizaran operativos en la Comisaría 21 y otro en la Ciudad Judicial donde detuvieron a los dos uniformados que se desempeñaban en esos lugares, informó el sitio ANRoca.

Se destacó que el procedimiento se llevó a cabo en medio de un gran despliegue policial en la Comisaría 21 y en el edificio judicial, con el control de funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.

Transcendió que los efectivos iban a ser trasladados a Cipolletti y que en el transcurso del miércoles se realizaría la audiencia de formulación de cargos.