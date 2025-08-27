Indignante video: grabaron a una profesora robando plata a sus alumnas en el recreo

Dos estudiantes denunciaron a la docente, a quien atraparon en pleno robo a través de una filmación. La causa ya está en manos de la Justicia.

El robo de la docente quedó filmado en un video oculto que le hicieron las alumnas.

La tranquilidad de una cursada de profesora se vio alterada tras una grave denuncia contra una de sus docentes. Dos alumnas aseguraron que la profesora les robaba dinero de sus mochilas en pleno recreo. Para poder avalar sus dichos decidieron filmar todo en un video oculto. La causa derivó en una intervención judicial.

El indignante hecho ocurrió en el Profesorado de Ciencias de la Educación, que se dicta en la escuela Normal de la ciudad entrerriana de Victoria. de la ciudad de Victoria, Entre Ríos

Las dos alumnas tenían la sospecha, ya que desde hace meses les desaparecía plata d e los bolsos que llevaban al profesorado. Fue así que decidieron dejar un teléfono celular escondido en el aula para grabar lo que ocurría durante las clases, pero principalmente en los recreos.

El video de la docente con "las manos en la masa"

A raíz de las imágenes que lograron registrar, las jóvenes descubrieron que su profesora les revisaba los bolsos y mochilas mientras ellas no estaban presentes.

El video muestra el momento en que la docente, vestida con un jean y un buzo violeta, abrió la mochila de una de las alumnas y empezó a revisarla.

Después de revolver durante unos segundos, sacó la plata que había adentro. La mujer demoró un tiempo en cerrar la mochila y hasta se la notó nerviosa para poder cerrarla.

Ya con la prueba en sus manos, las alumnas hicieron la denuncia contra la docente, tanto en la comisaría como en el propio profesorado.

El Jefe de la Policía Departamental de Victoria, Comisario Martín Tello, confirmó que la denuncia fue radicada el jueves por la noche por dos alumnas de quinto año del profesorado.

Denunciaron a una docente por robo en una escuela de Entre Ríos

“Se secuestró el medio de prueba, que sería la filmación, y se remitió al fiscal, quien determinará las medidas a tomar”, indicó el comisario.

El comunicado de la escuela

La Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria emitió un comunicado institucional tras la denuncia contra la docente.

La institución señaló que “se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.

Asimismo, el escrito destacó que “este hecho aislado no representa la labor cotidiana de los profesores de esta casa de estudios, quienes, con responsabilidad, vocación y esfuerzo, honran la misión docente y promueven una formación de calidad, sostenida en el compromiso con la mejora continua”.

Atraparon a dos jóvenes ladrones tras el robo a una escuela

Las escuelas son blancos elegidos por los ladrones, en este sentido, meses atrás, dos jóvenes delincuentes fueron demorados por la Policía cuando huían con elementos de una escuela de Cutral Co. Habían preparado más cosas para regresar. Según consignó La Voz del Neuquén, el robo tuvo lugar en la Escuela 137 de la localidad, ubicada en calle Elordi al 500.

Escuela de Cutral Co. Dos delincuentes entraron a robar a una escuela de Cutral Co.

"Esta mañana a las 5:27 se comunicó una persona, voz femenina, informando que veía a sujetos que salían de la escuela n° 137 con elementos del lugar”, explicó el comisario Manuel Díaz, jefe de la Comisaría 14. "Indica más o menos el lugar que toman, por lo cual el personal de prevención se dirige al lugar y cuando estas personas, dos sujetos masculinos mayor edad, al notar la presencia del móvil, arrojan un elemento e intentan darse a la fuga, pero son aprehendidos en forma inmediata”.

Los jóvenes fueron detenidos en calle Rivadavia, casi General Paz, y a pesar de su resistencia, se los redujo y esposó rápidamente. En simultáneo, algunos efectivos retrocedieron en sus pasos y caminaron hacia la escuela, cerca de la cual se encontraron dos latas de pintura, de unos 20 litros, listas para ser retiradas. No se supo qué elemento fue arrojado durante la huida.

Lo llamativo del hecho es que la escuela en cuestión cuenta con personal de seguridad privada, pero al parecer el guardia que estaba de turno no se percató de los intrusos ni ninguna otra anomalía.

Los sospechosos fueron demorados y trasladados a la Comisaría 14, donde quedaron a disposición de la Justicia. Ya se le dio intervención a fiscalía. Por último, Díaz indicó que los detenidos ya contaban con antecedentes por delitos menores.