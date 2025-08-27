Un colectivero afirma que grabó un fantasma cuando pasaba por el cementerio: "¿Lo escucharon?"

El chofer decidió filmar la escena para que nadie dudara de lo que estaba ocurriendo dentro del colectivo vacío.

El hombre registró con su celular cómo el timbre sonó solo mientras el colectivo estaba vacío.

Un colectivero protagonizó un intrigante hecho que se volvió viral en las redes sociales. Mientras esperaba frente al cementerio, el timbre de la unidad sonó sin que hubiera ningún pasajero a bordo. Las imágenes se viralizaron de inmediato.

El video grabado por el mismo conductor, muestra el momento exacto en que suena el timbre y generó comentarios que van desde explicaciones paranormales hasta hipótesis más racionales.

Lo que comenzó como un día de trabajo común se transformó en un episodio- ocurrido frente al cementerio de Chacarita- que sorprendió a miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir y comentar la escena, que acumula millones de reproducciones en plataformas como TikTok.

colextivo2 Miles de usuarios quedaron impactados con el video que muestra al colectivero filmando un fenómeno inexplicable dentro de la unidad.

Un timbre que suena solo

“Bueno, mirá, lo filmo para que me crean. El colectivo está vacío, nadie, nadie, nadie”, dice el chofer de la línea 76, mientras recorre con la cámara el interior de la unidad. Las imágenes muestran un colectivo desierto, detenido justo frente a la entrada del cementerio.

El silencio se mantiene hasta que de manera repentina, se escucha el timbre. El conductor, visiblemente impactado, comenta: “¿Lo escucharon? Es horrible”.

Entre sorprendido y asustado, decidió registrar todo con su celular para dejar evidencia de lo que está ocurriendo. El video dura solo unos segundos, pero basta para generar inquietud.

Un colectivero pasó por el cementerio de la Chacarita y fantasma le tocó el timbre

Reacciones y teorías en redes

El video fue compartido por el usuario @franconrvz y alcanzó casi cinco millones de reproducciones, acumuló 366 mil “me gusta” y más de 8.600 comentarios, donde usuarios expresan asombro, humor y teorías.

Algunos aseguraron que se trataba de un fenómeno paranormal, mientras otros buscaron explicaciones más terrenales. Entre los comentarios más creativos, se podía leer: “El fantasma: flaco hace 12 años me quiero bajar, abrirme la puerta” o “En esas situaciones, lo mejor es abrir la puerta y esperar como si hubiera un cuerpo real”.

El colectivo vacío y la presencia del timbre sonando frente a un cementerio reforzaron la sensación de misterio y escalofrío para quienes vieron el video. Para muchos, la escena representa la conexión entre lo cotidiano y lo inexplicable.

Entre lo paranormal y lo cotidiano

El colectivero, identificado como Franco, muestra en el video cómo el colectivo permanece sin pasajeros mientras él avanza unos metros para comprobar la ausencia de cualquier persona que pueda haber accionado el timbre. El sonido, que normalmente indica que un pasajero desea bajarse, no tiene explicación aparente en este contexto.

Más allá del miedo o la sorpresa, el hecho abrió un debate sobre experiencias similares que otros usuarios han tenido. Muchos compartieron anécdotas propias en las que el colectivo parecía “tomar vida propia” o donde sonidos inexplicables se hicieron presentes sin explicación lógica.

El caso del video del colectivo frente al cementerio de la Chacarita demuestra cómo la combinación de un lugar simbólicamente asociado a la muerte, un espacio vacío y un fenómeno inesperado puede generar una sensación intensa de misterio y curiosidad. Mientras tanto, el video sigue circulando en redes, sumando reproducciones y comentarios que alimentan la leyenda urbana de la línea 76.