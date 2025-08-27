Día de la Radio: ¿por qué se celebra hoy, 27 de agosto?

La fecha conmemora la primera transmisión radial realizada por los denominados “Los locos de la azotea”. La historia del medio de comunicación en Argentina.

Este miércoles 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radio , en recuerdo a la primera transmisión de la historia del país. Esta fecha tuvo como protagonistas a un grupo de cuatro jóvenes denominado como “Los locos de la azotea” .

La jornada rinde homenaje también a uno de los medios de comunicación más antiguos y a todos aquellos que pertenecen a esta actividad que, a pesar del avance tecnológico y competencia digital, permanece vigente.

El 27 de agosto de 1920 cuatro amigos, el médico Enrique Susini, de 25 años y tres colaboradores, todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fueron responsables de un hito histórico: la primera emisión radial en la Argentina . Transmitieron Parsifal de Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo y fue captado por menos de cien personas. Ellos aseguraron de que se trató de la primera del mundo en radiodifusión. Por este acontecimiento, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión en la Argentina.

La radio fue, es y seguirá siendo una fuente importante de entretenimiento y noticias en la Argentina. Uno de los medios de comunicación más reconocidos.

La primera transmisión de radio: la historia de “los locos de la azotea”

A las nueve de la noche del 27 de agosto de 1920, Enrique Susini (médico argentino, artista pleno y un pionero de la radiodifusión mundial) pronunció frente a un micrófono de radio las que serían las primeras palabras de una transmisión en Argentina. Si bien ese histórico momento, originado desde la terraza del Teatro Coliseo, solo fue escuchado por menos de 100 personas, estableció un precedente significativo en la radiofonía mundial, cambiando para siempre la vida cotidiana de los argentinos. Fue tan bien recibida la novedad, que continuaron los siguientes días transmitiendo las óperas Aída, Iris, Rigoletto y Manón, y se extendieron al escenario del Teatro Colón.

A raíz de este reconocimiento, Susini, junto con sus colaboradores, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, se ganaron el apodo de “Los locos de la azotea”.

Argentina, pionera en radiofonía

A partir de ese momento, la radio se convirtió en un medio de comunicación masiva en el país, desempeñando un papel crucial en la vida cotidiana de los argentinos. En las décadas de 1930 y 1940, la radio vivió su época dorada, con programas de gran popularidad como radioteatros, noticieros y transmisiones deportivas que captaron la atención del público.

Hoy en día, la radio en Argentina sigue siendo un medio influyente y accesible, especialmente en comunidades rurales y áreas alejadas. Además, la evolución digital ha permitido la creación de radios online, canales de streaming y podcast, manteniendo a la radio como una forma relevante de comunicación e información.

La radio es accesible en casi cualquier lugar y a cualquier hora. Se puede escuchar en el automóvil, en el trabajo, mientras se realizan actividades domésticas, y en áreas rurales donde la cobertura de internet puede ser limitada. Además, la radio ofrece actualizaciones instantáneas de las noticias, eventos deportivos y emergencias. Su capacidad de transmitir información en tiempo real es un factor decisivo para mantener a la audiencia informada al instante.