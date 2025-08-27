Marcela Pagano y Lilia Lemoine protagonizaron un escándalo en Diputados: "No está en sus condiciones"

La discusión entre las diputadas se dio en medio del informe de gestión que realizaba el jefe de Gabinete Francos. Una sesión marcada por tensiones y gritos.

El escándalo entre las diputadas dejó en segundo plano la presentación de Guillermo Francos en el recinto.

Este miércoles el Congreso de la Nación se vio cargado de gritos, violencia y momentos de tensión. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , fue parte de la sesión para presentar su informe de gestión y, en el momento de preguntas de los legisladores, Marcela Pagano y Lilia Lemoine protagonizaron un verdadero escándalo.

El clima creció en tensión tras la exposición de Pagano, quien recientemente abandonó La Libertad Avanza para sumarse al bloque Coherencia. Desde la bancada oficialista, Lilia Lemoine salió al cruce y comenzó a grabarla mientras realizaba su intervención. Ambas protagonizaron un intercambio de gritos y acusaciones que paralizó la sesión durante varios minutos.

Mientras la excompañera de bancada de Lemoine realizaba su exposición, y consultaba por supuestos ex agentes de inteligencia que se encuentran trabajando bajo su órbita, se vivió un momento de tensión. "Al señor jefe de Gabinete, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo y teniendo presente que usted siempre ha sido colaborativo... le pido por favor a la diputada que se corra porque por favor quisiera mirarlo ", comenzó pronunciando Pagano al momento de tomar la palabra. Allí fue cuando Lemoine se le paró delante de la banca.

Porque Marcela Pagano acaba de diagnosticar que Lilia Lemoine tiene retraso mental en plena sesión de diputados.

Lemoine es "una persona que no está en condiciones"

La diputada cercana al presidente Javier Milei continuó parada tapando la vista, mientras le pedía al presidente de la Cámara, Martín Menem, pedía el respeto oportuno al momento: "Mire, por favor, el espectáculo que hace una persona que no está en condiciones".

Lemoine obedeció al presidente de la Cámara y empezó a grabarse mientras se reía y actuaba en tono burlón durante la intervención de su colega. Fuera de enfoque, los gritos continuaron y la diputada libertaria se paró junto a la banca de Pagano para grabarla.

Menem volvió a pedir orden, pero Lemoine no bajó el celular, por lo que Pagano y Lourdes Arrieta también empezaron a filmarla. El cruce continuó fuera del alcance de los micrófonos y quedó grabado, viralizándose este momento rápidamente en redes sociales.

La diputada de La Libertad Avanza publicó en su cuenta de X uno de los videos con el mensaje "jajajajajaja". "Amenazá frente a la cámara, dale", increpó Pagano en la grabación. "¿Qué me dijiste recién?", la cruzaba Lemoine.

"Andá a tu banca, ridícula", dijo Marcela Pagano y empezó a llamar al personal de Seguridad, pero la libertaria respondió: "Me voy a quedar acá hasta que termine la sesión porque vos, a mí, no me vas a mandar a sentarme". "Andá con los corruptos, andá", siguió gritando Pagano.

"Tiene que ocupar su banca, por favor, diputada Lemoine", dijo Martín Menem minutos después, aunque no acató rápidamente y permaneció al lado de la diputada de Coherencia.

A raíz de este escándalo, uno de los que habló en medio de este escándalo fue el referente del MID, Oscar Zago, quien pidió un cuarto intermedio de quince minutos y calificó la escena como "un papelón, un escándalo".

La pelea entre las diputadas libertarias dejó en segundo plano la presentación del jefe de Gabinete, que buscaba dar su informe sobre distintos ejes de la gestión nacional, como también respondería preguntas referidas al escándalo por coimas en la ANDIS.