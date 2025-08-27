Avanza la puesta a punto del natatorio del CEF 1, en Neuquén Capital

La ministra de Educación, Soledad Martínez, recorrió el área del natatorio próximo a reabrir. Se invirtieron alrededor de 300 millones de pesos.

Con el objetivo de relevar las intervenciones llevadas adelante en el natatorio del CEF N° 1 de Neuquén Capital , así como otras inquietudes de infraestructura del espacio educativo, la ministra de Educación , Soledad Martínez , recorrió este martes el edificio junto a Martín Linossi, director de la institución, y referentes de la Dirección de Educación Física y de Mantenimiento escolar.

En marzo, desde la cartera educativa se hicieron trabajos vinculados al natatorio; en la pileta grande se cambió todo el sistema de cañerías de recirculación de agua , con colocación de un dispositivo de cámaras de inspección y se repararon nuevas fisuras. Por otro lado, en los espacios de calderas de las piletas grande y chica se realizaron nuevas instalaciones de gas; y en esta última se sumó el recambio de dos equipos de calefacción de aire. Ambos dispositivos de natación fueron luego pintados en forma integral.

Todas las mejoras de gas, calefacción y mantenimiento significaron una inversión superior a los 300 millones de pesos. También el área de Mantenimiento hizo readecuaciones de oficinas en el sector de Junta Ad Hoc y Supervisión de Secundaria CEF y PCE, para la mejora en el funcionamiento del espacio.

La ministra estuvo acompañada en la visita, que incluyó una recorrida por todas las instalaciones del centro de educación física, por el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, el director de Mantenimiento, Luciano Saborido, y el director de Educación Física del CPE, Gastón Corroza.

Luego de la recorrida por áreas de canchas, playones deportivos, sectores administrativos y sanitarios, entre otros; se conversó junto a los equipos del CEF sobre algunas refacciones y proyectos posibles a evaluar para continuar con la mejora de las instalaciones del edificio.

CEF 1 (3)

El CEF 1 y la igualdad de oportunidad

El CEF N°1 es una institución Educativa, que tiene por misión la realización de actividad física en pos de mejorar la calidad de vida de las personas, posibilitando la igualdad de oportunidades a través de la satisfacción de intereses en la creación de grupos vitales.

Los objetivos son revalorizar el juego, el deporte y la competencia como medios de la educación, eligiendo metodologías validas, que incluyan una relación funcional entre conocimiento, valores y capacidades. También captar los intereses comunitarios y arbitrar los medios para satisfacerlos, proponiendo nuevas opciones y alternativas para el uso productivo y saludable del tiempo libre de la vida de las personas.