El Municipio de Neuquén donó un terreno a Educación para construir una EPED: dónde es

El convenio fue firmado por el intendente Mariano Gaido y el CPE. Se trata de un sector en expansión urbana.

El intendente Gaido firmó el acuerdo de cesión de un terreno para un edificio escolar en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén cedió un terreno al Gobierno de la provincia para la construcción de una Escuela de Educación Profesional de Educación Técnico - Profesional (EPED) en un área en crecimiento de la ciudad, vinculada a los loteos Distrito 6 y 7, y el sector de Casimiro Gómez.

El acuerdo fue suscripto este viernes entre el intendente Mariano Gaido; la Jefa de Gabinete, María Pasqualini y Glenda Temi , subsecretaria de Políticas Educativas y presidenta del Consejo Provincial de Educación.

El objetivo del convenio es proporcionar educación y servicios a una población joven que está en aumento en esa zona, donde la escuela más cercana es la EPET 17.

El nuevo establecimiento educativo beneficiará no solo a los residentes de los loteos, sino también a las áreas circundantes en crecimiento.

image

Trabajo conjunto

“Poder trabajar de manera conjunta con Educación de la provincia, estableciendo los espacios para que haya, ya sea escuelas en cualquiera de sus niveles, o centros de salud, o todo lo que tenga que estar vinculado a seguridad, es el objetivo que tenemos porque sabemos que tenemos una población joven”, observó Pasqualini.

Recordó que esa zona está en expansión urbana “y la mayoría de las familias tienen hijos en edad escolar”. También tuvo en cuenta que la escuela más cercana a este lugar es la EPET 17, de modo que “cuando esta escuela esté construida va a traer una respuesta a estos vecinos”.

Pasqualini aclaró que la escuela estará ubicada “donde está el sector del loteo sobre Casimiro Gómez, hacia abajo. Es decir, que no sólo va a dar respuesta a ese loteo, sino a todo lo que está circundante. Hoy es un hecho muy importante, tanto para educación como para las familias neuquinas de ese sector”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/munineuquen/status/1958920654192779297&partner=&hide_thread=false La Muni de Neuquén cedió un terreno a la provincia para la construcción de una nueva Escuela de Educación Técnica. El establecimiento estará ubicado en la zona de los loteos Distrito 6 y 7, y Casimiro Gómez, beneficiando a una población joven en crecimiento. #Neuquén #Educación pic.twitter.com/pF6xzFjhZB — Neuquén Capital (@munineuquen) August 22, 2025

Infraestructura

En tanto, Temi destacó la importancia de mejorar la infraestructura educativa en la zona y consideró este hecho un paso crucial para garantizar el acceso a la educación técnica en la provincia.

“Me parece súper importante rescatar este trabajo colaborativo en línea. Se detecta justamente que esta zona es crítica en infraestructura para nivel secundario y particularmente para una EPED, y allí tenemos la respuesta con esta cesión de este nuevo lote en el cual vamos a edificar una nueva EPED para la ciudad”, indicó.

“Básicamente, garantiza el derecho a los estudiantes al acceso a la educación técnica”, planteó y agregó, en este marco, “agradecemos esto que nos permite iniciar el trámite para que sea una concreción lo antes posible”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tanapasqualini/status/1958886871628497174&partner=&hide_thread=false Junto a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, @GlendaTemi41548 firmamos un convenio de cesión de lote para la construcción de una nueva escuela industrial en el sector de Casimiro Gómez, loteos Distrito VI y Distrito VII. #TrabajoEnEquipo pic.twitter.com/MhLhduUVnp — María Pasqualini (@tanapasqualini) August 22, 2025

Desde el CPE se indicó que “la medida se enmarca en la política educativa del gobierno provincial que jerarquiza la formación técnica de manera integral con la creación de medidas concretas como las nuevas instituciones, el fortalecimiento de partidas y equipamiento para talleres”.

En la provincia está en marcha la construcción de 4 nuevas EPET -en Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y Plottier- que se ejecutan a través de la Unidad Provincial de Financiamiento Externo (Upefe) por 39.740 millones de pesos; así también obras de ampliación y mejoras en otras 7 escuelas del nivel sumadas a las licitadas y adjudicadas, en proceso o próximas a licitar para su construcción.