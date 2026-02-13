Abren una nueva inscripción para el plan FinEs: cuándo empieza y cómo hacerla

Se podrán sumar aquellos que necesiten aprobar materias del nivel secundario para obtener el título. ¿Quiénes están en condiciones de anotarse?

Desde la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos ( EPJA ) del Consejo Provincial de Educación ( CPE) , que está a cargo del programa nacional de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios ( FinEs ), informaron que el lunes 16 de febrero se abrirá la inscripción al plan para rendir materias adeudadas del nivel secundario .

Aquellos estudiantes interesados en esta modalidad de estudio tendrán tiempo de inscribirse hasta el 27 de febrero.

Para poder ingresar a plan FinEs deberán contar con un requisito excluyente y es que tendrán que ser egresados de Centros Provinciales de Enseñanza Media (CPEM) de Neuquén hasta diciembre de 2024, que no hayan podido obtener su título por tener materias pendientes de aprobación. El proceso no está habilitado para estudiantes de establecimientos ubicados fuera de la provincia ni tampoco para aquellos que hayan cursado sus estudios en escuelas técnicas de Neuquén, como EPET o EPEA.

Para egresados de escuelas técnicas de la provincia existe el programa FinEs Tec, que actualmente se encuentra en tránsito de cursadas hasta abril. Por consultas respecto de esta propuesta, que aún no tiene inscripciones nuevas en marcha, pueden comunicarse por Whatsapp al 2994525836.

FinEs

Proceso de inscripción

La inscripción al FinEs se hace únicamente en forma online y son requisitos indispensables presentar certificado de materias adeudadas emitido este año y poseer una cuenta de correo de Gmail.

Todas las personas interesadas en participar del programa deberán completar el formulario de inscripción correspondiente, aun habiendo formado parte del programa en etapas anteriores.

Desde la dirección de EPJA detallaron que la comunicación se realiza a través del correo electrónico que se suministra al momento de la inscripción. A esa dirección informarán la cohorte asignada y el aula de cursado, por lo que se solicita revisar periódicamente tanto la bandeja de entrada como la de correo no deseado.

Quienes deseen ponerse en contacto para evacuar dudas, pueden hacerlo vía correo electrónico a [email protected], o por teléfono de 8 a 17 a los números 0299 4494293 / 4494288 (para consultas generales) o al 0299 156563176 para comunicarse con la coordinación jurisdiccional. Por último, solicitaron que quienes se contacten adjunten su número de DNI para poder brindarles una respuesta adecuada.