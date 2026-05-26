Casa de Gobierno se convierte este martes en un centro de donación de sangre en Neuquén

El Centro Regional de Hemoterapia mudará sus equipos al hall del auditorio de Casa de Gobierno de 9 a 13 horas. Todos los detalles.

El Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén llevará adelante este martes 26 una nueva jornada de donación de sangre en el hall del auditorio de Casa de Gobierno, ubicado en Roca y La Rioja. Se trata de la segunda colecta que se realiza en lo que va del año en ese edificio, como parte de un programa que busca facilitar el acceso de los donantes y fortalecer el stock que abastece a toda la provincia.

El programa de colectas se desarrolla todos los martes y jueves en diferentes instituciones de Neuquén, incluyendo iglesias, colegios y organismos públicos. " La idea es llegar al donante , que no tenga que acercarse hasta el centro regional. El proceso de donación dura unos 15 minutos", explicó Natalia Costa, técnica en hemoterapia del Centro Regional de Hemoterapia, durante el streaming LM Neuquén en vivo .

El objetivo central es sumar donantes voluntarios y reducir la dependencia de los donantes de reposición, aquellos que donan por pedido de algún familiar enfermo.

Uno de los mitos más comunes tiene que ver con los tatuajes y piercing. Si una persona se realizó un tatuaje o piercing, deben haber pasado 12 meses para poder donar nuevamente. Lo mismo aplica para quienes se sometieron a cirugías. Respecto a la hepatitis, quienes la tuvieron antes de los 10 años de edad pueden donar sin inconvenientes.

Donacion Sangre Streaming Casa Gobierno (3)

El peso mínimo requerido es de 50 kilogramos, y el rango de edad permitido es de 18 a 65 años. Los menores de 18 también pueden donar con autorización de padre o tutor. Otro dato relevante: no es necesario ir en ayunas. "Se puede desayunar normalmente, antes era en ayunas pero hoy no hay problema con eso", aclaró Costa.

El stock provincial y los componentes de la sangre

El Centro Regional abastece a toda la provincia de Neuquén, por lo que mantener un stock adecuado resulta fundamental. "La sangre no se puede comprar, nos tenemos que ayudar entre todos", remarcó. Si bien continúa existiendo la figura del donante de reposición -quien dona para un familiar que lo solicita-, la apuesta está puesta en incrementar los donantes voluntarios para evitar situaciones de urgencia.

La cantidad de donantes voluntarios ha mejorado considerablemente gracias a las campañas, charlas informativas y el programa de colectas itinerante. "A la gente le queda cómodo porque vamos hasta su lugar de trabajo", señaló la referente.

Donacion Sangre Streaming Casa Gobierno (2)

Una vez que se extrae la sangre, esta pasa por un proceso de fraccionamiento en el que se separan sus componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada uno tiene un tiempo de vencimiento diferente. Los glóbulos rojos duran entre 35 y 42 días según el anticoagulante utilizado, las plaquetas apenas 5 días, y el plasma puede conservarse hasta un año en refrigeración a menos 18 grados.

La corta vida útil de las plaquetas hace que las donaciones realizadas los viernes sean especialmente valoradas de cara a los fines de semana largos.