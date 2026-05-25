El pronóstico del tiempo en Neuquén: se viene un martes templado con viento y nubes

La AIC reportó que continúan dominando las altas presiones con condiciones estables en la región. El pronóstico para el resto de la semana.

El frío otoñal se consolida en Neuquén capital y las localidades del Alto Valle. Los vecinos de la región deberán mantener los abrigos a mano durante toda la semana, ya que las condiciones meteorológicas presentarán cambios sutiles pero importantes, especialmente en lo que respecta a la intensidad del viento y el marcado descenso térmico nocturno .

Según el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), el panorama general para los próximos días estará marcado por el dominio de las altas presiones. Esto se traducirá en tiempo estable , aunque acompañado de cielos que transitarán entre parcial y mayormente cubiertos.

Para este lunes, el clima en la región comenzó con un ambiente fresco pero agradable durante las horas de sol. La temperatura máxima prevista se fijó en 17°C bajo un cielo parcialmente nublado. Los vientos soplaron de forma leve desde el sudoeste a unos 13 km/h , con ráfagas de igual intensidad.

Sin embargo, la atención se centra en lo que pasará al ocultarse el sol, momento en el cual el termómetro sufrirá un descenso drástico hasta alcanzar los 0°C. Para la noche también se espera que el cielo mantenga las condiciones de nubosidad parcial y el viento rote hacia el este a 12 km/h, con ráfagas de 15 km/h.

Clima - Nublado (3).JPG Claudio Espinoza

El viento se hace notar este martes en Neuquén

El martes 26 de mayo traerá modificaciones en las condiciones locales. La AIC anticipa vientos moderados para la jornada y un leve cambio en los registros térmicos diurnos.

Durante el día, la temperatura máxima ascenderá hasta los 20°C, ofreciendo una tarde templada con cielo mayormente despejado. El viento del noreste se hará notar un poco más al promediar los 31 km/h, acompañándose de ráfagas que alcanzarán los 39 km/h.

Al caer la noche, el panorama cambiará para quienes tengan que circular por la ciudad:

El cielo pasará a estar completamente cubierto.

La temperatura mínima se ubicará en los 4°C.

El viento rotará al sector este marchando a una velocidad de 18 km/h.

Las ráfagas nocturnas rondarán los 24 km/h.

Viento (10)

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El miércoles 27 de mayo la cobertura nubosa será la gran protagonista. Tanto de día como de noche el cielo permanecerá cubierto en el Alto Valle. Durante las horas diurnas se aguarda una máxima de 19°C con vientos del sudeste a 24 km/h y ráfagas de hasta 32 km/h. Para la noche, la temperatura caerá nuevamente a los 4°C, registrándose vientos del este a 13 km/h con ráfagas de 17 km/h.

Para el jueves 28 de mayo, las condiciones generales de estabilidad se mantendrán firmes. Las características del tiempo serán:

El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante el día.

La temperatura máxima volverá a tocar los 19°C.

Los vientos serán muy leves, provenientes del sudoeste a apenas 7 km/h y ráfagas de 9 km/h.

En la noche llegará el momento más frío de la segunda mitad de la semana, con el termómetro clavándose en los 0°C.

La nubosidad disminuirá a parcialmente nublado en el horario nocturno, con ráfagas de viento casi imperceptibles de 8 km/h.

Fin de semana con nubes y ambiente frío

De cara al cierre de la semana laboral y el inicio del fin de semana, el frío parece consolidar su presencia. El viernes 29 de mayo se presentará con cielo cubierto durante el día y una máxima que descenderá a los 17°C. El viento será casi nulo, del noroeste a solo 4 km/h. Hacia la noche, con cielo mayormente cubierto, la mínima se ubicará en apenas 1°C, con vientos casi imperceptibles.

Finalmente, el sábado 30 de mayo repetirá el patrón de jornadas grises pero estables en la región. Se estima una máxima diurna de 19°C bajo un cielo mayormente cubierto, acompañado de vientos muy leves. Hacia la noche, las condiciones volverán a enfriarse de forma contundente: el cielo estará cubierto, la temperatura mínima será de 1°C y los vientos del sudoeste soplarán a 11 km/h con ráfagas de idéntica velocidad.