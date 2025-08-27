Valentina Sur: ya tiene calles asfaltadas en todo el sector de las 99 Viviendas

Fueron inauguradas por la Municipalidad de Neuquén. Extenderán las obras a otras 350 cuadras del barrio.

El sector 99 Viviendas de Valentina Sur quedó totalmente asfaltado y se inauguró este miércoles. Las obras en el barrio continúan, abarcando la planificación de un total de 350 cuadras.

Según se informó desde el Municipio quedan en la actualidad, por ejemplo, tramos en ejecución en Bosch y está por salir la contratación de varios sectores más en estos días.

Este trabajo forma parte del programa “Orgullo Neuquino”, que contempla 3.000 nuevas cuadras en la ciudad y se lleva a cabo con fondos municipales.

Los trabajos

El proceso incluye la preparación del terreno, la ejecución de cordones cuneta y pluviales, y una revisión o ejecución de no haber de las redes de agua y cloacas.

image

“En las 99 Viviendas se ejecutaron 25 cuadras y prosigue la obra en Urbanización Bosch, pero en total son más de 350 cuadras en Valentina Sur, muchas ya están inauguradas y habilitadas”, destacó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

“Se ha definido primero los niveles, un trabajo con mucho movimiento de suelo, luego la ejecución de cordón cuneta, los pluviales, se revisan todas las conexiones de los servicios de agua y cloacas y finalmente viene el pavimento”, prosiguió.

image

“El objetivo es llegar al 100% de este sector: ya estamos con el proceso de licitación de otro tramo de Urbanización Bosch”, expresó al tiempo que reafirmó “vamos a llegar al 100% de pavimento en el barrio”.

Mejora de servicios

El programa incluye no solo pavimentación, sino también la mejora en servicios y la previsión para futuros loteos con servicios. Se prevé que la ciudad celebre su aniversario el 12 de septiembre con la inauguración de un nuevo edificio del Polo Científico Tecnológico relevante para el desarrollo económico local.

De esto habló la Jefa de Gabinete, María Pasqualini: “empezamos a entrar en este mes aniversario que todos los días vamos a tener una inauguración y un evento de importancia para esta ciudad que no deja de crecer y que cumple 121 años”.

image

“Para Valentina Sur es una mejora sustancial y el objetivo es llegar al 100%”, insistió para señalar que estas obras se replican en toda Neuquén, como “las avenidas Soldi y Los Paraísos que le van a cambiar la dinámica a la ciudad”.

Recordó entonces que el Plan Orgullo Neuquino presentado el año pasado en el marco del mes aniversario con 20 avenidas troncales y 3.000 cuadras de asfalto “está prácticamente cumplido, pero ahora hablamos de más de 3.400 cuadras de asfalto”.

“Una cosa no menor es que todo esto se lleva adelante con plata de los neuquinos y las neuquinas con cuentas ordenadas y presupuesto propio”, planteó acerca del manejo de las finanzas municipales.

“Hace prácticamente seis años que tenemos superávit, que somos un Estado presente con obras que necesita la ciudad de los 15 minutos”, dijo.

image

En tanto, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, recordó que Valentina “es uno de los barrios que tenía mayor demanda histórica de asfalto”.

Acerca de la planificación, indicó que “comenzamos con recorridos de colectivos, luego seguimos en las troncales y tercero completamos cuadrantes”.

Paseo Costero

Los accesos a las troncales están listos, lo mismo que las conexiones al paseo costero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tanapasqualini/status/1960730798610338165&partner=&hide_thread=false Completamos una nueva transformación urbana que mejora la vida de las y los neuquinos. Inauguramos con @ANicolaOK la obra de asfalto del Plan 99 Viviendas en Valentina Sur. Calles pavimentadas, cordones cuneta y mejoras en accesos, todo con fondos 100% neuquinos #OrgulloNeuquino pic.twitter.com/2Ehl6TtLP9 — María Pasqualini (@tanapasqualini) August 27, 2025

Bruno indicó que “ya estamos con movimientos, con cordones cuneta y todo el equipo lanzado hacia el sector de Bosch, que es lo que sigue para completar el pavimento”.

