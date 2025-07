Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de tener vínculos con Irán: "Hay pruebas de todo"

Lilia Lemoine y Marcela Pagano , compañeras de bancada como diputadas nacionales por La Libertad Avanza , no han limado sus asperezas y en esta ocasión Lilia la acusó a Marcela de tener vínculos con Rusia, Irán y Venezuela. "No lo confiesa, pero ya ha demostrado estar del otro lado" , lanzó.

En una entrevista en vivo con Infobae, la legisladora libertaria arremetió contra Pagano y se mostró incrédula ante la 'lealtad' al proyecto político del presidente Javier Milei. Según indicó, su compañera no tiene los mismos intereses que la fuerza libertaria. "No es un enfrentamiento personal, quieren devaluar mi accionar diciendo que es una pelea de 'minitas', cuando claramente no lo es. Yo informé en 2024 que Pagano quería tomar la Comisión de Juicio Político, y estoy esperando que alguien de la prensa le pregunte por qué quiere la Comisión de Juicio Político", expresó.