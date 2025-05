Elecciones 2025: ¿Qué le falta a La Libertad Avanza para ser reconocida en Neuquén?

nadia marquez la libertad avanza Nadia Márquéz durante la inauguración de la Casa de la Libertad en Neuquén.

Según pudo saber LM Neuquén, por la información del sistema y de los apoderados del partido, la CNE elevó los requisitos para todos los partidos políticos de distrito en formación, y en el caso de Neuquén, ahora se exige la validación de 2.280 afiliaciones.

La Libertad Avanza: validar afiliaciones

Desde la conducción local de LLA aseguraron que ya presentaron más fichas que las necesarias para cumplir con el trámite, pero la Justicia Electoral Federla de Neuquén, a cargo de la jueza Carolina Pandolfi, por ahora ha validado hasta ahora 1.478 afiliacones partidarias; es decir lo que deja un faltante de 802 afiliaciones por revisar. El partido ya tuvo problemas con fichas de personas que fallecidas (también lo tuvieron otros partidos) y al hacer las correcciones, el proceso de demora.

Este tramo final del proceso suele ser el más complejo, ya que muchos afiliados deben primero desafiliarse de otras fuerzas políticas, un trámite que requiere presencialidad en dependencias del Correo Argentino y demoras administrativas y también de manera on line con un formulario.

La revisión de las fichas está en curso, y si no hay impugnaciones, el partido obtendrá su reconocimiento formal en Neuquén, al filo del cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones 2025. Es decir, que a más tardar, este mes tendría que aprobarse el reconocimiento definitivo.

gabriela muñoz libertarios neuquen.jpg Un grupo de libertarios en Neuquén durante la pandemia. El partido de Javier Milei empezó a sonar en esos años con la actual jefa de la ANSES, Gabriela Muñoz.

En ese sentido, la jueza Pandolfi, nutrida de una resolución de la CNE, ya comunicó a todos los partidos políticos de Neuquén que aceleren los procesos de llamado a interna, para garantizar la participación de las minorías dentro de las estructuras al no estar más vigente las PASO.

Mientras tanto, y a pesar de no tener aún el sello oficial, ya comenzaron a aparecer los debates internas dentro del espacio (ya existían, pero ahora se hacen formalmente), que básicamente es el pedido de internas por los cargos electivos para senador y diputados nacionales, además de la conformación de alianzas con otras fuerzas políticas.

Internas y alianzas: qué pasa con los radicales

Se habla de sumar a radicales como Juan Peláez (que renunció al gobierno de Rolando Figueroa en el Frente Neuqunizate) y además, ya es conocido, del "radical peluca" y diputado nacional, Pablo Cervi. Todo este proceso tiene un fuerte debate interno y no todos están conformes con las decisiones.

Brenda Buchiniz- duputada- proyecto- Legislatura.jpg La diputada provincial por Cumplir-La Libertad Avanza, Brenda Buchiniz es una de las que pidió interna dentro del espacio, que aún tiene que tener el señño definitivo. Gentileza Legislatura de Neuquén

Una de las figuras que pidió formalmente internas es la diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir-La Libertad Avanza), actualmente parte del espacio libertario neuquino, que no viene del sector evangélico como Nadia Márquez. Sin embargo, desde la conducción indican que no se puede hablar de internas ni de mecanismos de competencia partidaria hasta tanto no esté terminado el trámite ante la Justicia Federal. ¿Se definirá todo por consenso o una votación en estas semanas tras la aprobación del sello? Nadie lo sabe.

La encargada del proceso en Neuquén es Nadia Márquez, es una de las principales referentes del armado local. Márquez cuenta con el respaldo político del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien sigue de cerca el proceso de validación en distintas provincias. Pero también está el sector de Buchiniz y el de la jefa de la Anses, Gabriela Muñoz, que tiene fuerte llegada personal al presidente Javier Milei.

Por ahora, el crecimiento territorial de La Libertad Avanza en Neuquén está limitado por la falta de reconocimiento legal. Pero con la validación de las últimas fichas, el partido podrá finalmente constituirse de forma oficial, presentar listas propias, convocar a internas y estructurar su funcionamiento en la provincia.