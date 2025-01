La Libertad Avanza en Neuquén aún no tiene la autorización de su sello pero ya suenan candidatos

La Justicia Electoral no definió la situación del partido en la provincia. Comienzan a aparecer algunos nombres conocidos para llenar los casilleros de las listas para el Congreso. ¿Qué rol jugará el PRO?

Pero hasta el momento y, según fuentes de una justicia neuquina que se encuentra en medio de la feria, la Libertad Avanza no obtuvo aún el reconocimiento como partido en Neuquén y restaría para eso destrabar una cuestión burocrática interna, por la cual se requiere de una autorización que se tiene que emitir desde Buenos Aires.

No obstante, otra fuente con acceso a información de la justicia, explicó que primero la Libertad Avanza tiene que presentar las adhesiones para que se le de una autorización provisoria que todavía el partido de Nadia Márquez en Neuquén no tiene. Y que, a partir de que esas adhesiones estén correctas, después se tienen que presentar más de 2.000 afiliaciones para que el partido sea habilitado, algo que, obviamente, aún no sucedió.

david schlereth francisco sanchez.png

Más allá de esto, lo que ya comenzaron a circular son los posibles nombres para ocupar los casilleros de las listas a senadores y diputados para el Congreso de la Nación.

En el primero de los casos quien buscaría encabezar esa nómina es la actual diputada nacional Nadia Márquez, mientras que para la otra suena el nombre de un ex legislador, también vinculado al sector evangelista: David Schlereth. Se supo que el resto de los candidatos se van a definir en consenso con la dirigencia a nivel nacional de la Libertad Avanza.

Y restará saber qué hará el PRO, porque a nivel local un sector (Leticia Esteves, Damián Canuto y Marcelo Bermúdez) está alineado con Rolando Figueroa pero hay otro espacio que no comulga con esto (Francisco Sánchez y Carolina Rambeau, entre otros), una posición que coincidiría con el pensamiento que tiene la dirigencia de ese partido a nivel nacional ante dos alternativas: jugar de manera independiente o ir en alianza con los libertarios.

Fuerza Libertaria Neuquén.jpg Fuerza Libertaria y algunos referentes como Carlos Eguia, Guillermo Monzani, Cecilia Pappa y Alberto Bruno.

Otro sector

Vale recordar que el votante libertario en la provincia tendrá también otra opción, con sello habilitado y número de lista (195), que es el partido Fuerza Libertaria de Carlos Eguia, quien en su momento, consultado por este diario, dio a conocer que su espacio cuenta hasta con la L como logo y que ofrecerán una propuesta de apoyo crítico a Milei, avalando la cuestión económica pero poniendo énfasis en la necesidad de implementar políticas sociales que apuntalen la situación, por ejemplo, de los jubilados.

¿Quién acaparará los votos libertarios en Neuquén? Eguia afirmó estar seguro de que “el único partido liberal que está en condiciones de jugar ya las elecciones 2025 son ellos y que “los otros (por Nadia Márquez y compañía) están preocupados porque en Neuquén y Río Negro no llegan a armar la Libertad Avanza”. Y los calificó de “cuatro oportunistas”.

Márquez, por su parte, ha mantenido hasta el momento un bajo perfil, después del escándalo que terminó con la destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz (con la que compartía espacio político) y del otro escándalo que la involucró de manera directa, a partir de la denuncia que le hizo el ex diputado provincial Mariano Mansilla, al acusarla de haber usado La Casa de Las Leyes (que manejaba Pablo Ruiz, hermano de Gloria) como bunker partidario.