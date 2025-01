En Neuquén ya se definen estrategias y candidatos para las elecciones nacionales

En medio de especulaciones y la danza de nombres hay algo seguro: La lista de candidatos a senadores la encabezará una persona de la mesa chica de Figueroa en representación de Comunidad y para ese lugar hay dos nombres: El primero y que corre con ventaja es el de la actual ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza. Y más atrás figura el jefe de Gabinete de ministros, Juan Luis Ousset.

Respecto al lugar que puedan llegar a obtener los otros partidos que integran el ahora remozado “La Neuquinidad”, en representación del PRO la que podría integrar una lista (a diputados) es otra funcionaria del Ejecutivo provincial: la actual secretaria de Ambiente, Leticia Esteves.

Desde otra línea del PRO, aliada del oficialismo pero que no integra el Ejecutivo y que está referenciada en Marcelo Bermúdez, se dio a entender en su momento que “lo nacional y lo provincial” van por caminos separados, y que el partido debe llevar candidatos propios a las elecciones del año que viene. Es decir, no serían parte del armado de Figueroa, a la espera de lo que la conducción nacional del PRO decida respecto a una posible alianza con la Libertad Avanza. Otras voces, en cambio, sostienen que este espacio, aunque no integre las listas, también apoyará al gobernador.

julieta corroza.png

El rol de Gaido

“Los candidatos los va a elegir Rolando (Figueroa), yo voy a acompañar a Comunidad y no tenemos ningún nombre. Es un acompañamiento de frente y sin ningún tipo de exigencia, pretensión ni condición”, explicó en una reunión con sus colaboradores el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, respecto del armado electoral que se viene, donde se especulaba que la jefa de gabinete de la ciudad, María Pasqualini, podría tener un lugar en la lista a diputados.

Pero lo que trascendió desde el entorno del jefe comunal es que si bien “Pasqualini siempre está a disposición”, el objetivo respecto a ella y a otros tres nombres es el 2027, pensando en la sucesión de Gaido. Ellos serían el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, Juan Martín Hurtado; y el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.

Lo otro que se supo es que en ese escenario de sucesión Gaido va a ser “un armador fundamental” que podría, incluso, presentarse como cabeza de la lista de concejales para la ciudad.

figueroa gaido corroza.jpg

Liberales y libertarios

En el comunicado que firmaron los integrantes de la alianza de partidos que lidera Figueroa en el encuentro en San Martín de los Andes, se puso de relieve que, a partir de las encuestas que manejan, el principal contrincante para las elecciones que vienen será quien represente el espacio de la Libertad Avanza en Neuquén.

¿Cuál será? Hoy, el que parece llevar la delantera por los votos que obtuvo en las últimas elecciones a gobernador y el armado político que logró hasta el momento es el partido Fuerza Libertaria de Carlos Eguia, con la lista 195. “Ya tenemos un logo que es la L y no vamos a ir despegados de Milei sino de los oportunistas y traidores como Nadia Márquez”, explicó Eguia, al ser consultado por este diario.

“Estoy absolutamente convencido de que está bárbaro que con el 2 o 3 por ciento de inflación mensual o que lleguemos a un 8 o 9% de inflación anual vamos a ser un país increíble, donde vamos a poder tener préstamos y mucho más. O sea, la parte económica está espectacular, lo que está faltando es la parte social”, advirtió el conductor radial. Es decir, este espacio será de un apoyo crítico al presidente.

“El único partido liberal que está en condiciones de jugar ya las elecciones 2025 somos nosotros. Los otros están preocupados porque en Neuquén y Río Negro no llegan a armar la Libertad Avanza. Son cuatro oportunistas”, aseguró.

ON - Eguia cierre campaña (5).jpg Omar Novoa

Respecto a los posibles candidatos de este espacio político, Eguia dijo que los nombres se están definiendo y no quiso brindar más detalles, aunque trascendió que él, el diputado provincial Alberto Bruno y el concejal capitalino Joaquín Eguia podrían ser de la partida.

A su vez, la diputada nacional Nadia Márquez, ya fuera del proyecto político de Figueroa, buscará ser candidata por la Libertad Avanza, que el año pasado se oficializó como partido en Neuquén, con la presencia de su presidenta Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Pero esto fue antes de la denuncia que hizo el ex diputado provincial Mariano Mansilla sobre Márquez, al acusarla de haber usado La Casa de Las Leyes como bunker partidario, en medio del escándalo por supuestos actos de corrupción de Pablo Ruiz, hermano de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz, y quien estaba como coordinador de ese lugar. La justicia tiene que definir la situación de Márquez (que admitió haber hecho uso privado de la Casa de la Leyes) y eso podría complicar seriamente sus posibilidades desde el punto de vista electoral.

Interna peronista

Mesa PJ Cristina Presidenta Dario Martinez y Oscar Parrilli Anahí Cárdena

Dentro del peronismo neuquino hay una división bien marcada entre los que pasaron a integrar el ahora denominado frente La Neuquinidad de Figueroa y los que permanecieron dentro de la estructura del PJ, con representación en la Legislatura y el Congreso de la Nación.

Respecto al primer grupo compuesto, entre otros, por Tanya Bertoldi, Marcelo Zúñiga y Ana Servidio, algún representante podría tener un lugar (habrá que ver si expectante o no) en las listas de candidatos de Comunidad. Bertoldi adquirió mucho protagonismo en el gobierno provincial y ese puede ser un indicio.

Del otro lado, el PJ atraviesa una vieja interna, hoy con ribetes nacionales, que tiene como protagonistas a Oscar Parrilli y al diputado provincial Darío Martínez. El actual senador nacional responde, obviamente, a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Martínez está alineado detrás del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Ambos quieren definir las candidaturas. Parrilli apuesta porque el PJ postule en una de sus listas a su hija Lorena, actual diputada provincial; mientras que del otro sector afirman el propio Martínez podría anotarse. ¿Otros nombres? En el peronismo neuquino esperan por un pronunciamiento de Ramón Rioseco, quien fue el último candidato a gobernador del PJ. Pero el intendente de Cutral Co no jugaría en esta instancia.