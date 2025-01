Rolando Figueroa firmó un gran acuerdo de La Neuquinidad de cara a las elecciones legislativas

rolo figueroa gabinete SMA.jpg

Si bien algunos de estos nombres resuenan para las candidaturas, hasta ahora no trascendió de manera oficial quiénes serán los representantes del oficialismo provinciales en las elecciones legislativas de 2025, en las que se definirán nuevas bancas para ambas cámaras del Congreso de la Nación.

"Hoy nos reunimos en San Martín de los Andes los integrantes de nuestro frente, para reafirmar un compromiso claro: la defensa de la Neuquinidad. Para lograr este objetivo, necesitamos representantes genuinos en el Congreso de la Nación, personas comprometidas en proteger y promover los intereses de nuestra provincia", escribió el gobernador en una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales.

"Por ello, hemos conformado una mesa de trabajo bajo la bandera de “La Neuquinidad” y avanzaremos en un Gran Acuerdo que nos permita enfrentar con fuerza los desafíos electorales que se avecinan en 2025", aseguró.

Las postales dejan ver no sólo la participación en el encuentro sino el documento que se firmó tras el debate en la ciudad cordillerana. Allí, los firmantes se comprometen a "respaldar las candidaturas que sean sugeridas por el conductor del espacio, Rolando Figueroa, para dicha contienda electoral".

El "gran acuerdo" firmado bajo la bandera de "La Neuquinidad" expresa que "resulta trascendental para la consolidación de las políticas públicas en marcha contar con representación legislativa propia en el Congreso de la Nación, con representantes que defiendan fundamentalmente los intereses neuquinos".

Entre las firmas se pueden leer los nombres de algunos integrantes de su gabinete y también de referentes de distintas fuerzas políticas que integran el frente Neuquinizate. Entre ellas, la se Santiago Nogueira, de Neuquén Futura, Tanya Bertoldi y Marcelo Zúñiga, referentes de un sector del peronismo, Juan Peláez, referente de la UCR Neuquén, Carlos Coggiola, de Neuquén Federal, José Villian, del Partido Socialista y Tomás Diclemente, del Frente Integrador Neuquino.

La reunión con los intendentes

Después del encuentro de esta mañana con el flamante frente La Neuquinidad, Figueroa continuó su agenda en San Martín de los Andes en un encuentro con intendentes de la provincia de Neuquén. La reunión se da después de la firma del segundo pacto de gobernanza entre el mandatario provincial y los jefes comunales, en el que se acordó una alianza para sostener obras y brindar recursos a las localidades en base a la visión estratégica que propone la gestión provincial a partir de la regionalización.

Los intendentes de toda la provincia, que provienen de diversos partidos políticos, firmaron -en San Martín de los Andes- una declaración titulada “Gran acuerdo para la neuquinidad”. Allí, ratificaron su adhesión al rumbo de la actual gestión de gobierno y consideraron que “resulta trascendental para la consolidación de las políticas públicas puestas en marcha contar con representación legislativa propia en el Congreso de la Nación”.

El encuentro tuvo asistencia casi perfecta. El único que no contó con representación fue el intendente de la ciudad de Cutral Co, Ramón Riosceo, quien pertenece a uno de los espacios del peronismo neuquino. El primero en sumarse a esta convocatoria fue el espacio que lidera Mariano Gaido, “Primero Neuquén”. El jefe comunal no pudo estar presente, pero envió a María Pasqualini en su representación. Jefes comunales del Movimiento Popular Neuquino (MPN) como el zapalino Carlos Koopman o el sanmartinense Carlos Saloniti, entre otros, aceptaron la invitación a trabajar juntos, para defender los intereses de la provincia. También asistieron todos los intendentes de Comunidad y de partidos municipales como Luis Bertolini (de Plottier) o Esteban Cimolai (de Centenario).

“Con el accionar de la gestión, me siento muy cómodo con cada uno de los representantes de cada municipio”, aseguró el gobernador en la apertura de la reunión; y calificó la declaración firmada por todos como “una evolución” en la política neuquina, más enfocada en brindarle respuesta a la gente y en defender los intereses de la provincia que en las mezquindades que suelen caracterizar la disputa por espacios de poder.

Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, actuales ministros del gabinete provincial, también participaron del encuentro.

La estrategia electoral para 2025

"Las encuestas que circulan en la provincia muestran una polarización entre el espacio de la Neuquinidad y la Libertad Avanza. Este año Neuquén renovará las tres bancas de Senadores y tres de las cinco que posee en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Y este “gran acuerdo de la Neuquinidad” (tal como fue presentado) constituye uno de los primeros pasos públicos en la contienda electoral que viene", señalaron desde Neuquinizate en un comunicado.

"Primero, Figueroa se reunió con los máximos referentes del frente y después con -prácticamente- todos los intendentes para reafirmar ese acuerdo. Se trató del inicio de una nueva etapa en el frente que gobierna a la provincia desde hace poco más de un año y que tiene en la austeridad y el desarrollo equitativo, uno de los ejes medulares", agregaron.

"La ampliación del espacio es una de las premisas que acompañan a Figueroa. Peo también lo es la expulsión de quienes no se ajustan a las normas (la tolerancia cero frente a los hechos de corrupción es ejemplo de ello)", sumaron.