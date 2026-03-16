Con una inversión de $1.300 millones, Rolando Figueroa reinauguró la Escuela 280

El gobernador encabezó el acto del corte de cintas en el establecimiento que no recibía mejoras profundas desde su creación en 1978.

En el establecimiento se construyó un nuevo playón deportivo y una cancha de césped sintético.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la reinauguración de la escuela primaria 280 de la ciudad de Neuquén, donde durante el receso estival se realizaron múltiples intervenciones integrales que transformaron el edificio escolar. Las obras incluyeron mejoras estructurales, renovación de espacios interiores y exteriores y una modernización general del establecimiento, con una inversión de 1.300 millones de pesos.

Durante el acto, el mandatario destacó que la inversión en educación forma parte de una política estratégica para el futuro de la provincia y remarcó que cada inauguración de una escuela representa una celebración para toda la comunidad. “Es un día de mucha alegría para todos”, expresó.

A la vez, contextualizó las políticas educativas dentro del momento histórico que atraviesa la provincia, al señalar que Neuquén dispone de una oportunidad única para monetizar sus recursos energéticos y destinarlos a preparar a las próximas generaciones. “ Tenemos que invertir muy bien lo que estamos obteniendo del subsuelo para prepararnos para el futuro. Y cuando hablamos de futuro, ¿qué mejor que invertir en educación?”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que su gestión trabaja para igualar las oportunidades de todos los estudiantes, priorizando obras escolares y programas educativos que no habían sido abordados con la misma intensidad en gestiones anteriores.

Escuela 280 (1)

Entre las acciones impulsadas por el Gobierno provincial, mencionó el plan para erradicar las aulas tráiler, la construcción de 85 mil metros cuadrados de nuevos edificios escolares —de los cuales 45 mil corresponden a escuelas técnicas— y la renovación de establecimientos existentes. “Esta escuela tiene más de 50 años y nunca se había intervenido de la manera que se hizo ahora”, recordó.

También destacó el programa provincial de becas educativas Gregorio Álvarez, que ya alcanza a más de 20 mil estudiantes y es reconocido internacionalmente por la Unesco. Explicó que en el nivel superior los beneficiarios recibirán este año 500 mil pesos mensuales, y resaltó que el 85% de los becarios cumple con los objetivos académicos. Además, indicó que el 80% son estudiantes de primera generación en educación superior y el 75% son mujeres.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que el establecimiento llevaba décadas sin mejoras profundas, y mencionó que durante años las comunidades educativas sostuvieron las escuelas gracias al compromiso de docentes, auxiliares y familias, incluso en condiciones edilicias que no eran las adecuadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2033536016485585230&partner=&hide_thread=false EDUCACIÓN: REINAUGURAMOS LA ESCUELA PRIMARIA N° 280



Cuando hablamos de futuro, hablamos de educación. Reinauguramos la Escuela Primaria N° 280 luego de una intervención integral, mejorando las condiciones para enseñar y aprender.



También transformamos el exterior con un nuevo… pic.twitter.com/oIfVkiAIQn — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 16, 2026

“Ese esfuerzo de los docentes, de los auxiliares y de las comunidades educativas hoy tiene un respaldo indiscutido del gobierno de la provincia que, por decisión del gobernador Rolando Figueroa, ha priorizado la inversión en educación”, aseguró.

Detalló que la intervención en la escuela 280 forma parte de un plan más amplio de obras que se ejecutan en numerosos establecimientos educativos de la provincia, y que solo durante el verano se trabajó en decenas de escuelas para mejorar sus condiciones edilicias y fortalecer programas vinculados al refrigerio escolar, el transporte y el equipamiento tecnológico.

Asimismo, anunció que a partir de julio se pondrá en marcha el Plan Pehuén, el programa más importante de reducción de brecha digital de la provincia, que equipará a las escuelas con tecnología educativa.

Escuela 280 (3)

Por su parte, el director del establecimiento, Carlos Bengolea, expresó su agradecimiento por la renovación del edificio y destacó el impacto que tendrá para toda la comunidad educativa. “Nuestra escuela tiene casi 50 años, es del año 78. Se venía sosteniendo por el esfuerzo de los docentes y algunos mantenimientos, pero ahora hubo un cambio profundo que nos renueva la escuela en todo sentido”, afirmó.

Durante el acto también estuvieron presentes el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; la vicedirectora Silvia Suárez junto al equipo directivo; funcionarios provinciales y municipales, diputados provinciales, personal docente, auxiliares y estudiantes.

Mejores condiciones edilicias para casi 500 alumnos

La escuela primaria N° 280 cuenta con una matrícula de 459 estudiantes, funciona en turno mañana y tarde y posee cuatro secciones de 5° y 6° grado.

Los trabajos realizados incluyeron el cambio total del techo del SUM, renovación de cielorrasos, impermeabilización completa de la losa y ejecución a nuevo del sistema pluvial. También se concretó el recambio de iluminación y la pintura integral del edificio, tanto interior como exterior.

Escuela 280 (4)

Además, se recuperó el espacio que utilizaba la supervisión para transformarlo en área de gobierno de la escuela, integrándolo al resto del establecimiento. En el sector artístico, el antiguo escenario fue reacondicionado como sala de música, mediante un cerramiento en seco con ventanas y la incorporación de una rampa.

Otra intervención importante fue la ampliación y renovación completa de la cocina, que ahora cuenta con nuevo amoblamiento, revestimientos e instalaciones.

La mayor transformación se produjo en el exterior del establecimiento, donde se niveló el terreno y se construyó un nuevo playón deportivo y una cancha de césped sintético, con nuevos aros y arcos. También se reemplazaron antiguas hamacas por nuevos juegos instalados sobre piso de caucho, con el objetivo de fortalecer el uso recreativo y pedagógico del espacio en condiciones más seguras.