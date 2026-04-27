Rolando Figueroa entregó becas a deportistas de mediano y alto rendimiento de Neuquén

El gobernador les permitirá desarrollar sus actividades con montos que van de los 300 mil a los 500 mil pesos mensuales. Serán compatibles con las becas educativas.

Las becas deportivas se sumarán a las educativas que ya brinda la provincia. Y serán compatibles.

El gobernador Rolando Figueroa entregó este lunes becas a deportistas neuquinos y destacó que los programas de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo y de becas educativas Gregorio Álvarez deben transformarse en “políticas de Estado” que trasciendan “las gestiones y los períodos políticos”.

Durante el acto, se reconoció a deportistas neuquinos de mediano y alto rendimiento, que percibirán entre 300 mil y 500 mil pesos mensuales. El beneficio es compatible con las becas educativas y, además, se instrumentó un incentivo económico especial denominado “Neuquén en el podio”, que premiará las actuaciones destacadas en competencias oficiales de los deportistas de la provincia.

La edición 2026 del programa demandará una inversión superior a los 250 millones de pesos y beneficiará a 56 deportistas. En la categoría Olímpico-Panamericano, hay cinco deportistas que cobrarán 500 mil pesos por mes.

En Sudamericano-Mundial, son 36 los que percibirán 400 mil pesos mensuales. Mientras que en Proyección Deportiva los 15 incluidos recibirán 300 mil pesos mensuales. Las disciplinas alcanzadas este año son atletismo, bádminton, básquet, canotaje, ciclismo, esquí, gimnasia artística, handball, judo, levantamiento olímpico, natación, patín, hockey, taekwondo, BMX, tiro con arco, vóleibol y deportes adaptados.

"El Estado ayuda al que lo merece"

“La distribución de becas debe ser objetiva”, dijo el gobernador y remarcó que en provincia “hemos dejado los acomodos de lado”. Trazó un paralelismo con las becas educativas Gregorio Álvarez, que alcanzan a 29 mil estudiantes neuquinos, y recalcó que “son todas con parámetros objetivos”. “Eso da seguridad a que todo el Estado neuquino está ayudando a quien verdaderamente merece”, dijo.

“Los chicos que van a recibir becas es porque están cumpliendo la meta que nosotros hemos puesto”, indicó el gobernador y añadió que las becas educativas y deportivas “no pueden ser incompatibles”. “Puede existir un chico que necesite una beca (Gregorio Álvarez) y es un excelente deportista”, sostuvo y aseguró que en esos casos “va a recibir las dos”.

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Para deportistas y universitarios

“En el mejor de los casos, si es universitario y es un deportista olímpico, va a recibir durante los 12 meses un millón de pesos por mes”, detalló y expresó: “Hace a la posibilidad de estudiar de otra manera”. “Todo este programa tiene que transformarse siempre en políticas de Estado”, indicó y agregó: “Nadie lo debe cambiar. Debe trascender las gestiones y los períodos políticos”.

“La beca todos los meses ayuda mucho. El reconocimiento ayuda mucho, y también el reconocer el podio es importante”, señaló el mandatario provincial. Dijo que el incentivo para los resultados destacados es importante porque “ustedes son espejos de mucha gente, aún sin proponérselo”.

“El chico que quiere practicar deporte o que está en la escuela con ustedes, los está mirando”, indicó y consideró que “es importante que esos espejos estén bien y que se conozca quiénes son, para poder tener muchos más chicos que puedan lograr el desarrollo que lograron ustedes con muchísimo sacrificio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2048811651437043878&partner=&hide_thread=false Es importante reconocer los logros, porque cada deportista neuquino que nos representa en el país o en el mundo es un ejemplo y un espejo en el que pueden mirarse los jóvenes de toda la provincia. pic.twitter.com/nPT1PIcvut — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 27, 2026

Obras deportivas

Figueroa indicó que es fundamental “reforzar las bases” y contribuir al trabajo de las instituciones deportivas. Destacó el programa provincial Clubes Sociales, que permite a los clubes mejorar su infraestructura a partir de la asistencia económica del Estado.

Por otra parte, dijo que “tener una pileta olímpica es importante” y anunció que se iniciará este año. También recordó que se construirá una pileta semiolímpica en cada una de las regiones de la provincia.

Por último, recordó que cuando asumió como secretario de Deportes en 2004 “el 80% del presupuesto de la secretaría se iba en transporte. Claro, cuando vos entrás a averiguar quiénes prestaban el servicio de transporte, había muchos dirigentes. Entonces, ¿qué es lo que les gustaba? Sacar solo de viaje, pero no había ningún tipo de inversión en otra cosa”. “Tenemos que optimizar la inversión pública, y en eso también nos tienen que ayudar”, les dijo a los deportistas.

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Programa

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz explicó que este año el programa introdujo mejoras en función de lo que se fue dialogando con los deportistas becados en ediciones anteriores.

“El deporte en Neuquén no es solo competir, también son valores, disciplina, constancia y esfuerzo”, dijo y consideró que “muchas veces el talento no es lo único que deben tener para poder competir y representarnos a nivel nacional e internacional, sino que se necesita un acompañamiento técnico, de sus familias, y una decisión de gobierno clara, que es acompañar a los deportistas”.

Señaló que el objetivo del programa es que “su foco esté puesto en la competencia, en entrenar y competir”, y que “este acompañamiento económico les pueda dar previsibilidad, apoyo y respaldo para que se puedan concentrar en la competencia”.

Codermatz recordó que en años anteriores “se contemplaba un monto fijo de dinero por 10 meses”. “Este año lo cambiamos. Van a percibir la beca durante los 12 meses del año, porque entendemos que ustedes compiten, entrenan y trabajan los 12 meses del año”, agregó. Además, destacó que también recibirán asistencia técnica del equipo de nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos y evaluadores.