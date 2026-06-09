Otras dos despedidas del Estado neuquino: faltaron varias veces al trabajo sin justificarlo

Se trata de dos trabajadoras de distintos ministerios, quienes se ausentaron varios días durante 2023 y 2024. Continúa la "tolerancia cero" que impulsa Figueroa.

El Gobierno neuquino continúa con los despidos de trabajadores estatales que incurrieron en faltas durante sus labores, en el marco de la denominada política de "tolerancia cero" iniciada por el gobernador Rolando Figueroa. Ahora, se concretó la expulsión de otras dos agentes que faltaron reiteradas veces sin justificar las ausencias.

Las ahora ex agentes, cuyos despidos se concretaron en las últimas horas, pertenecían a distintos ministerios , y no sólo fueron cesanteadas sino que, además, la Provincia iniciará expedientes para constatar si cobraron jornadas no trabajadas. Se adelantó que, de comprobarse, se iniciarán las acciones para recuperar esas sumas (si es necesario, a través de la vía judicial).

Se trata de la agente María Gabriela Cofre , quien era personal de planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. También le endilgaron abandono de cargo por una serie de ausencias injustificadas (muchas) en las que incurrió durante distintas jornadas de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2023.

cesantia cofre

En el documento oficial se indicó que la Junta de Disciplina de la administración pública provincial indicó que la agente ya registraba antecedentes de sanciones de “descuentos de días” en sus haberes.

Otra agente que recibió sanción de cesantía fue Claudia Vanesa Vicencio, quien era personal de planta permanente del ministerio de Seguridad hasta que incurrió en abandono de cargo. En su caso, por faltar en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre los días 2, 3, 4, 5 y 8 de enero de 2024.

En ese caso, en el expediente se señala que “si bien la agente manifestó haber intentado obtener instrucciones respecto del lugar donde debía prestar funciones luego del cierre de la oficina donde se desempeñaba, no aportó constancias que acreditaran la efectiva prestación de servicios ni justificación válida de sus inasistencias”. Se destacó, además, que la agente contaba con varias sanciones o actuaciones sumariales en su legajo.

cesantia vicencio

Echaron a una enfermera y una mucama por faltazos injustificados

Este lunes, se conocieron otros dos despidos por faltazos injustificados. Les llegó el turno a dos trabajadoras de salud que no lograron justificar sus faltazos y sus nombres pasaron a engrosar la extensa lista.

Las ahora ex agentes, cuyos despidos se concretaron en las últimas horas, pertenecían a distintos hospitales, y no sólo fueron cesanteadas sino que, además, la Provincia iniciará expedientes para constatar si cobraron jornadas no trabajadas. Según se adelantó, de comprobarse, se iniciarán las acciones para recuperar esas sumas (si es necesario, a través de la vía judicial). Los casos son los siguientes.

Una de las sanciones de cesantía recayó sobre Alejandra Noemí Chiguay, licenciada en Enfermería que formaba parte del plantel del Hospital de Villa La Angostura “Dr. Oscar Arraiz”. Le endilgaron abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas durante el período comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de abril de 2023 (ambos inclusive).

Casa de gobierno (3) Casa de Gobierno de Neuquén. Maria Isabel Sanchez

En el expediente consta que más de un mes después presentó -fuera de término y de forma no reglamentaria- un certificado médico. Fue citada a control médico pero no asistió, por lo que sus ausencias se consideraron injustificadas. En el expediente se expresó textualmente lo siguiente: “La misma nunca más compareció a trabajar ni a gestionar o enmendar tales inasistencias”.

También fue despedida la agente Nélida del Carmen Carrasco, quien era mucama del Hospital de Plottier “Dr. Alberto Herrera”, por haberse configurado el abandono de cargo, a raíz de ausencias continuas e injustificadas durante los días 1 al 15 de julio; 16 al 18 de julio; 19 de julio al 16 de septiembre; 17 de septiembre; 18 de septiembre al 17 de octubre; y 18 de octubre al primero de noviembre de 2023.

Al respecto se aseguró que la agente ya había agotado las instancias de licencia de largo tratamiento, ya que había estado más de cuatro años con licencias de ese tipo, hasta el primero de julio de 2021.