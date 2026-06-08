Más despidos en el Estado neuquino: echaron a una enfermera y una mucama por faltazos injustificados

La "tolerancia cero" no se detiene en el Estado provincial de Neuquén. Las trabajadoras de salud se ausentaron varios días.

La tolerancia cero que decantó en la expulsión de ñoquis e indisciplinados del Estado provincial neuquino sigue a paso firme. Ahora, les llegó el turno a dos trabajadoras de salud que no lograron justificar sus faltazos y sus nombres pasaron a engrosar la extensa lista que se inició ni bien asumió el gobernador Rolando Figueroa.

Las ahora ex agentes, cuyos despidos se concretaron en las últimas horas, pertenecían a distintos hospitales, y no sólo fueron cesanteadas sino que, además, la Provincia iniciará expedientes para constatar si cobraron jornadas no trabajadas. Según se adelantó, de comprobarse, se iniciarán las acciones para recuperar esas sumas (si es necesario, a través de la vía judicial). Los casos son los siguientes.

Una de las sanciones de cesantía recayó sobre Alejandra Noemí Chiguay, licenciada en Enfermería que formaba parte del plantel del Hospital de Villa La Angostura “Dr. Oscar Arraiz”. Le endilgaron abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas durante el período comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de abril de 2023 (ambos inclusive).

En el expediente consta que más de un mes después presentó -fuera de término y de forma no reglamentaria- un certificado médico. Fue citada a control médico pero no asistió, por lo que sus ausencias se consideraron injustificadas. En el expediente se expresó textualmente lo siguiente: “La misma nunca más compareció a trabajar ni a gestionar o enmendar tales inasistencias”.

cesantia chiguay

También fue despedida la agente Nélida del Carmen Carrasco, quien era mucama del Hospital de Plottier “Dr. Alberto Herrera”, por haberse configurado el abandono de cargo, a raíz de ausencias continuas e injustificadas durante los días 1 al 15 de julio; 16 al 18 de julio; 19 de julio al 16 de septiembre; 17 de septiembre; 18 de septiembre al 17 de octubre; y 18 de octubre al primero de noviembre de 2023.

Al respecto se aseguró que la agente ya había agotado las instancias de licencia de largo tratamiento, ya que había estado más de cuatro años con licencias de ese tipo, hasta el primero de julio de 2021.

cesantia carrasco

Echaron al portero de un jardín con duro legajo

El último despido se dio a conocer el pasado 3 de junio, cuando la purga en el Estado neuquino alcanzó a un portero de un jardín de infantes que acumuló múltiples faltas graves y que, además, incurrió en inasistencias injustificadas. El caso se suma a la larga lista de ñoquis, incumplidores e indisciplinados que fueron despedidos, desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa e impuso la llamada "tolerancia cero".

En este caso, lo que hizo el Ejecutivo fue convalidar la Resolución N 0821/2026 con la que el Consejo Provincial de Educación (CPE) le había impuesto la sanción de cesantía al ahora ex agente Jorge Daniel Barrera, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Jardín de Infantes N° 3 de Plaza Huincul.

El sumario se inició el 30 de mayo de 2024 debido a las ausencias injustificadas que le contabilizaron el 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de noviembre de 2023 y por las que le endilgaron abandono de cargo.

Pero esa no es la única mancha en su legajo. Según dieron a conocer, cuando fue emplazado a justificar sus ausencias, negó haber incurrido en abandono de tareas y manifestó su intención de presentarse a trabajar. Dijo que el sistema informático de notificaciones presentaba dificultades técnicas que le impidieron cargar los certificados médicos correspondientes. Pero los auditores dieron por acreditado no logró justificar ninguna de las ausencias.