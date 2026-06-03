Echaron al portero de un jardín con duro legajo: no limpiaba, se dormía y faltó varios días

El agente estatal incurrió en faltas graves, según consta en el decreto de despido. El caso se suma a la política de "tolerancia cero" aplicada por el Gobierno neuquino.

La purga en el Estado neuquino alcanzó ahora a un portero de un jardín de infantes que acumuló múltiples faltas graves y que, además, incurrió en inasistencias injustificadas. El caso se suma a la larga lista de ñoquis, incumplidores e indisciplinados que fueron despedidos, desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa e impuso la llamada "tolerancia cero".

En este caso, lo que hizo el Ejecutivo fue convalidar la Resolución N 0821/2026 con la que el Consejo Provincial de Educación (CPE) le había impuesto la sanción de cesantía al ahora ex agente Jorge Daniel Barrera , quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Jardín de Infantes N° 3 de Plaza Huincul.

El sumario se inició el 30 de mayo de 2024 debido a las ausencias injustificadas que le contabilizaron el 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de noviembre de 2023 y por las que le endilgaron abandono de cargo.

Pero esa no es la única mancha en su legajo. Según dieron a conocer, cuando fue emplazado a justificar sus ausencias, negó haber incurrido en abandono de tareas y manifestó su intención de presentarse a trabajar. Dijo que el sistema informático de notificaciones presentaba dificultades técnicas que le impidieron cargar los certificados médicos correspondientes. Pero los auditores dieron por acreditado no logró justificar ninguna de las ausencias.

cesantia barrera

Faltas graves

En el expediente consta que en un acta del 22 de septiembre de 2023 y en otra del 14 de noviembre del mismo año, se dejó constancia de que las autoridades se vieron obligadas a suspender las clases de la sala de cuatro años, debido a la ausencia imprevista de este portero. Destacaron que con esa actitud afectó el derecho superior de los niños a la educación.

En la documentación oficial también se hizo referencia a actas de octubre de 2023, según las cuales “el agente no observaba el cumplimiento de su jornada completa, retirándose de la institución de manera habitual antes de finalizar su horario, bajo el pretexto de problemas de salud o la realización de trámites judiciales, omitiendo reincorporarse a sus labores a pesar de las directivas expresas del equipo directivo” de la escuela.

Se señaló al respecto, que las actas de la institución dan cuenta de “una desobediencia sistemática a las indicaciones impartidas por la conducción escolar en lo relativo a sus deberes de cuidado e higiene en la Institución”.

Entre otras cosas, le endilgaron haberse retirado sin limpiar su sector (tarea que tuvo que realizar el personal docente del turno tarde), al tiempo que también lo acusaron de haber enviado mensajes ofensivos en el grupo de mensajería institucional.

Casa de Gobierno Neuquen

También se dejó constancia de quejas por falta de higiene en los baños (en algunas oportunidades) y de un fuerte olor a lavandina (al menos en otra), en lo que supuso el uso irracional de ese producto, con los consecuentes riesgos que ello implica. Asimismo, aseguran haberlo fotografiado mientras dormía sobre colchonetas, en el sector del escenario, durante su horario de trabajo.

Entre las faltas habituales -así se consigna en el decreto de cesantía- se detallaron las “reiteradas omisiones en la desinfección profunda de las bachas (de los baños) con sarro, así como el abandono peligroso de herramientas de limpieza y sillas sobre las mesas en las zonas de tránsito directo” de los niños.

Respecto de las ausencias, se remitió un pedido a Recursos Humanos para corroborar si existieron importes abonados en concepto de haberes durante los días en los que incurrió en inasistencias injustificadas.

De ser así se arbitrarán los mecanismos de recupero y si no hay voluntad de devolución, se le dará intervención a la Fiscalía de Estado para que inicie acciones judiciales, ante “la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial”.