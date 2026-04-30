Una persona debió ser atendida por inhalación de humo tras el incendio de un quincho

Las llamas y el humo afectaron también a una vivienda contigua. El fuego se desató en un domicilio del barrio La Cascada de San Martín de los Andes.

Un incendio en un quincho afectó a un vecino por inhalación de humo.

Se desató un incendio en un domicilio del barrio La Cascada de San Martín de los Andes y como consecuencia del espeso humo que emanaba de la propiedad, un vecino debió ser atendido por personal sanitario por inhalación de humo .

De acuerdo a la información del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, recibieron múltiples llamados telefónicos cerca 13 de este jueves para alertar y convocarlos por un incendio que se estaba desarrollando en una propiedad del calle Luis Goñi del barrio La Cascada de esa localidad cordillerana.

Rápidamente, enviaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios al lugar del hecho. Al arribar las primeras unidades pudieron constatar que el incendio era generalizado sobre una estructura ubicada en el fondo de un terreno, utilizada como quincho . Era de, aproximadamente, 40 metros cuadrados, construida en mampostería y madera, con riesgo de propagación hacia viviendas linderas.

"Se procede rápidamente a contener la propagación, evitando que el fuego afecte de manera directa a las viviendas vecinas, y se inicia el ataque al foco principal, logrando su extinción total tras aproximadamente dos horas de trabajo", informaron desde el cuartel.

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Vecinos afectados por el fuego

Como consecuencia del incidente, una vivienda lindera resultó afectada por humoen su parte posterior , mientras que otra, ubicada sobre uno de los laterales, sufrió daños en el techo por acción del fuego y humo.

Indicaron los bomberos que hasta el momento se desconoce cómo se habría originadp el incendio. Asimismo, "un vecino debió ser asistido en el lugar por personal del SIEN debido a la inhalación de humo", aseguraron.

Bomberos de San Martín de los Andes apagan un incendio en un quincho

Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN, Protección Civil y Policía del Neuquén.

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San Marín de los Andes- incendio- quincho-4 Gentileza Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

Qué dijeron los bomberos del incendio en la Coope

En la terde del miércoles se produjo unincendio en la sucursal de la Cooperativa Obrera en el centro de San Martín de los Andes. Según explicaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios locales, fueron convocados a las 16.50 de ayer por personal del supermercado "La Cooperativa Obrera” sobre un incendio en el establecimiento ubicado en calle Villegas 950, en el centro de la localidad cordillerana.

De manera inmediata se activó alarma general, convocando a ambas dependencias. Al arribo de las primeras dotaciones, constataron que el edificio se encontraba sin ocupantes, "ya había sido evacuado preventivamente por el personal del comercio". Obervaron una importante acumulación de humo en el interior de la estructura y en el sector del entretecho.

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Ingresó el personal a la Coope mientras que otra dotación trabajaba en la cubierta del edificio realizando aperturas para facilitar la ventilación y permitir el acceso al foco ígneo.

Tras algunos minutos de trabajo, identificaron el origen del incendio. Fue "en el sector de calderas del establecimiento, afectando también cajones plásticos almacenados en el lugar, lo que generó una gran cantidad de humo".

Posteriormente, inspeccionaron de forma completa de la estructura a fin de descartar la presencia de puntos calientes. Finalmente, se empleó ventilación forzada para la total evacuación de humo del interior.

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Luego de aproximadamente tres horas de trabajo, el incendio fue declarado extinguido, sin registrarse personas heridas.

Trabajaron en el lugar siete dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal del SIEN, Policía del Neuquén, Protección Civil, EPEN, Camuzzi, Sistema Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes