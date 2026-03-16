Vuelve el indestructible Nokia 1100: a cuánto se vende y dónde conseguirlo

A más de veinte años de su lanzamiento, el icónico dispositivo -recordado por su gran durabilidad - vuelve a ser tendencia.

El Nokia 1100 se convirtió en el celular más vendido de la historia, con alrededor de 250 millones de unidades comercializadas en todo el mundo.

El Nokia 1100 vuelve a captar atención en búsquedas de internet y en el circuito de compraventa de dispositivos antiguos. Este modelo, presentado en 2003, se convirtió en uno de los teléfonos más exitosos de la historia y todavía circula en plataformas de segunda mano a valores que sorprenden: en muchos casos por debajo de su precio original de lanzamiento .

La combinación de nostalgia tecnológica, coleccionismo y búsqueda de dispositivos simples empuja el i nterés por este teléfono básico . En portales de venta online y subastas se pueden encontrar unidades a precios relativamente bajos, aunque ciertos ejemplares con caja y accesorios originales alcanzan cifras más elevadas dentro del mercado de coleccionistas.

El fenómeno refleja un movimiento más amplio dentro del mundo tecnológico: el regreso del interés por dispositivos icónicos de principios del siglo XXI , valorados por su simplicidad y resistencia.

Un teléfono récord que marcó una época

El Nokia 1100 llegó al mercado en agosto de 2003 y rápidamente se transformó en un éxito comercial extraordinario. Según datos difundidos por Visual Capitalist, el modelo logró vender alrededor de 250 millones de unidades en apenas seis años, una cifra que lo coloca entre los dispositivos electrónicos más vendidos de la historia.

nokia Más de veinte años después de su lanzamiento, el Nokia 1100 todavía aparece en el mercado de segunda mano y despierta interés entre coleccionistas y usuarios nostálgicos.

Este teléfono fue concebido como un equipo simple, robusto y accesible, orientado sobre todo a mercados emergentes. En aquellos años, gran parte de la población de América Latina, Asia y África recién comenzaba a acceder a la telefonía móvil, por lo que la prioridad era contar con un aparato confiable y económico.

El Nokia 1100 ofrecía precisamente eso. Su diseño incluía una carcasa de goma antideslizante, pensada para resistir golpes y caídas frecuentes. La batería BL-5C, otro de sus rasgos distintivos, permitía varios días de autonomía con una sola carga, algo poco común en la competencia de aquella época.

Además, el dispositivo incorporaba funciones esenciales: llamadas, mensajes de texto, calculadora, cronómetro y una linterna integrada que resultaba muy útil en regiones con infraestructura eléctrica limitada.

El teléfono también incluía el juego Snake II, considerado por muchos usuarios como uno de los primeros entretenimientos digitales populares dentro de la telefonía móvil.

Precios actuales en el mercado retro

En 2026, el Nokia 1100 aparece principalmente en plataformas de venta online, mercados de segunda mano y sitios de subastas. Los precios varían según el estado del equipo, la presencia de accesorios originales y la región donde se ofrece.

Nokia 1100

En muchos casos, los dispositivos se venden por menos de USD 50, lo que resulta llamativo si se compara con su precio de lanzamiento, que rondaba USD 100 en 2003.

Sin embargo, el valor cambia cuando se trata de unidades bien conservadas o con su caja original. En subastas dirigidas a coleccionistas, algunos ejemplares pueden acercarse a USD 100 o incluso superar esa cifra, dependiendo de la rareza del modelo o del estado de conservación.

El mercado actual reúne dos tipos principales de compradores. Por un lado, personas que buscan teléfonos extremadamente simples, con gran duración de batería y sin distracciones digitales. Por otro lado, aparecen los coleccionistas que intentan reunir dispositivos emblemáticos de la historia de la tecnología.

En plataformas de ventas en Argentina, como Mercado Libre, se pueden conseguir - dependiendo del estado - desde $70.000 hasta casi $200.000.

De ícono tecnológico a objeto de nostalgia

Durante los primeros años del siglo XXI, la industria de los teléfonos celulares evolucionaba con rapidez, aunque todavía mantenía una lógica distinta a la actual. Los fabricantes priorizaban la durabilidad, la batería y las funciones básicas, más que la integración de múltiples aplicaciones.

Ese escenario cambió en 2007 con la aparición del iPhone, que introdujo la pantalla táctil y una nueva forma de interacción con los dispositivos. A partir de ese momento, el celular dejó de ser solo una herramienta de comunicación y pasó a convertirse en una plataforma digital multifunción.

Con ese cambio de paradigma, modelos simples como el Nokia 1100 quedaron desplazados por dispositivos cada vez más complejos. Sin embargo, con el paso del tiempo surgió una nueva mirada sobre estos teléfonos.