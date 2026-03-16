Amplio operativo de fiscalización laboral alcanzó a más de 600 trabajadores

Se relevó entre 620 y 650 trabajadores y se detectaron situaciones vinculadas a condiciones laborales, registración del personal y cumplimiento de la normativa vigente.

La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, en conjunto con la Dirección Provincial de Rentas, llevó adelante un operativo de fiscalización laboral en un centro comercial de la ciudad de Neuquén que incluyó aproximadamente 110 inspecciones en distintos establecimientos , alcanzando a entre 620 y 650 trabajadores.

Las actuaciones del personal de Policía de Trabajo permitieron relevar diversas situaciones vinculadas a las condiciones laborales, la organización de la jornada y la registración del personal, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar los derechos de los trabajadores.

Durante el desarrollo de los controles, se detectó la presencia de un trabajador adolescente, situación que fue debidamente registrada para verificar que se cumplan todas las condiciones establecidas por la legislación laboral respecto al trabajo adolescente.

Asimismo, en uno de los establecimientos se constató que los trabajadores desarrollaban sus tareas en una isla de atención al público sin disponibilidad de sillas, lo que implicaba permanecer de pie durante toda la jornada laboral. Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección General de Higiene y Seguridad, que evaluará las condiciones detectadas y determinará las medidas correspondientes.

Inspección comercios (1)

Por otra parte, las inspecciones permitieron identificar que varios locales operan bajo una misma razón social pero con distintos nombres de fantasía. Frente a ello, los inspectores solicitaron la documentación laboral correspondiente para verificar la correcta registración del personal en cada establecimiento.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, destacó la importancia de estos operativos para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y afirmó que “nuestro objetivo es claro: cuidar a los trabajadores y asegurar que las condiciones laborales se ajusten a la ley. Las inspecciones son una herramienta fundamental para detectar situaciones que deben corregirse y para acompañar a las empresas en el cumplimiento de la normativa”.

Remarcó además que este tipo de controles se realizan de manera coordinada entre organismos del Estado para mejorar su alcance. “Trabajar en conjunto con otros organismos nos permite tener una mirada integral sobre la actividad económica y laboral, fortalecer la fiscalización y actuar rápidamente cuando se detectan situaciones que requieren intervención”, señaló.

Inspección comercios (2)

Castillo indicó que el informe será incorporado a las actuaciones administrativas correspondientes, que continuarán con el análisis de la documentación solicitada y las evaluaciones técnicas necesarias.

Durante el 2025 hubo más de 800 denuncias por trabajo irregular en Neuquén

El subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, Pablo Castillo, aclaró que, a lo largo de 2025, recibieron un total de 700 denuncias individuales, tanto anónimas como de trabajadores identificados. A ellas se suman las denuncias que suelen hacer las organizaciones sindicales, que suman entre 10 y 15 de promedio mensual. Así, recibieron cerca de 115 denuncias de los gremios hacia empresas que no cumplen con los convenios colectivos de trabajo.

Entre ellas se cuentan, sobre todo, las empresas de construcción, por lo que Castillo aclaró que la UOCRA es la organización que más denuncias presenta. "Hay algunas que tuvimos que ir a hacer la inspección para verificar la situación", dijo y añadió que, en otros casos, cuando detectan irregularidades en el pago de salarios, recurren a otras estrategias. "En esos casos no hacemos inspección; intimamos a que nos presenten esa documentación y en forma conjunta la trabajamos con Uocra, hacemos una audiencia de partes y en eso nos sentamos y verificamos todo para llegar a un acuerdo, para que el trabajador cobre bien y le paguen el retroactivo de esa situación", aclaró.

En cuanto a las denuncias de los trabajadores, aclaró que se pueden hacer de forma individual o anónima. La Subsecretaría cuenta con una página para recibir los reclamos y en donde llegan las quejas, sobre todo, de empleados de comercio, gastronomía, construcción y el sector agropecuario.

"En época de cosecha acudimos mucho a las chacras, es un continuo de denuncias", dijo y aclaró que también hacen una gran labor en la zona comercial del oeste neuquino. "Tenemos una fuerte presencia con respecto al tema de inspectores en la calle. Tratamos de estar en todos lados y la denuncia, obviamente, a nosotros nos ayuda muchísimo", cerró.