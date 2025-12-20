Este año, el gobierno recibió más de 800 denuncias por trabajo irregular en Neuquén: los rubros más incumplidores

Tras la inspección en el bazar del bajo neuquino, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia detalló el panorama general sobre los rubros que no respetan los derechos de los trabajadores.

Tras las denuncias y la posterior inspección que el gobierno provincial realizó en el nuevo bazar de tres pisos del bajo neuquino, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia aseguró que este 2025 recibieron más de 815 denuncias por empresas que no garantizan los derechos laborales de sus trabajadores. Los rubros de comercio y construcción suelen ser los más denunciados, ya sea por fallas de infraestructura en los espacios de trabajo o por el pago irregular de los salarios.

Esta semana, la Subsecretaría de Trabajo realizó una inspección en un bazar recién inaugurado en Neuquén capital, que convocó a una gran cantidad de clientes por sus bajos precios. Durante el procedimiento, detectaron que en el local trabajaban 17 personas en turnos de más de 12 horas, con un solo baño para todos y con tiempo limitado para almorzar en una zona no adecuada para funcionar de comedor.

A partir de este hecho, el subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, Pablo Castillo , alertó sobre una situación que se ha vuelto habitual en esta época, en base a los picos de consumo que se registran por las fiestas de fin de año. Por eso, suelen recibir un mayor caudal de denuncias de trabajadores o sindicatos, lo que complica llegar a tiempo con todas las tareas de fiscalización.

SUBSECRETARÍA DE TRABAJO- CONSULTAS- RECLAMOS.jpg

"En estas épocas se hace mucho más difícil porque realmente aparecen comercios de la nada, con locales que tienen muchísimas deficiencias, que los abren en esta época de fiestas y con enero ya no se ven más", dijo el funcionario en una entrevista con LU5. Aclaró, además, que son comercios que suelen tener precios muy bajos, en parte basados en la evasión fiscal que reduce los gastos para los comerciantes.

"Este bazar tiene una cola, una fila inmensa de hace dos o tres semanas, entonces llama la atención poderosamente y lo cual no les convino en este caso", dijo sobre el comercio. Aunque el operativo se inició a partir de una denuncia anónima, aclaró que muchas veces se hacen controles de oficio al notar la presencia de este tipo de comercios que aparecen sólo para fechas específicas.

Castillo aclaró que, después de muchos años sin realizarlas, su oficina retomó las inspecciones en horario nocturno, una práctica que permite detectar irregularidades en el sector de gastronomía, donde se suele encontrar personal que cobra en negro o que sólo recibe la mitad de su salario en blanco y el resto en efectivo.

inspeccion bazar tres pisos bajo neuquino

En la entrevista radial, señaló que reciben muchas denuncias de trabajadores gastronómicos, por lo que se decidió retomar las inspecciones nocturnas que se habían suspendido "por una cuestión de convenios". "Está destinada pura y exclusivamente a gastronomía porque hay mucha gente de gastronomía que los contrata media jornada por el hecho ese, porque a la mañana no tiene tanta actividad y la tiene de noche, entonces lo hace trabajar de noche un montón de horas, a la mañana otro tanto", indicó.

Denuncias de gremios y de trabajadores

Castillo aclaró que, a lo largo de 2025, recibieron un total de 700 denuncias individuales, tanto anónimas como de trabajadores identificados. A ellas se suman las denuncias que suelen hacer las organizaciones sindicales, que suman entre 10 y 15 de promedio mensual. Así, recibieron cerca de 115 denuncias de los gremios hacia empresas que no cumplen con los convenios colectivos de trabajo.

Entre ellas se cuentan, sobre todo, las empresas de construcción, por lo que Castillo aclaró que la UOCRA es la organización que más denuncias presenta. "Hay algunas que que tuvimos que ir a hacer la inspección para verificar la situación", dijo y añadió que, en otros casos, cuando detectan irregularidades en el pago de salarios, recurren a otras estrategias. "En esos casos no hacemos inspección; intimamos a que nos presenten esa documentación y en forma conjunta la trabajamos con Uocra, hacemos una audiencia de partes y en eso nos sentamos y verificamos todo para llegar a un acuerdo, para que el trabajador cobre bien y le paguen el retroactivo de esa situación", aclaró.

inspeccion bazar tres pisos bajo neuquino

En cuanto a las denuncias de los trabajadores, aclaró que se pueden hacer de forma individual o anónima. La Subsecretaría cuenta con una página para recibir los reclamos y en donde llegan las quejas, sobre todo, de empleados de comercio, gastronomía, construcción y el sector agropecuario.

"En época de cosecha acudimos mucho a las chacras, es un continuo de denuncias", dijo y aclaró que también hacen una gran labor en la zona comercial del Oeste neuquino. "Tenemos una fuerte presencia con respecto al tema de inspectores en la calle. Tratamos de estar en todos lados y la denuncia, obviamente, a nosotros nos ayuda muchísimo", cerró.