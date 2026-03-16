Tras la Argentina Week, Rolando Figueroa viajará a Houston para traer más inversiones a Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén destacó el interés que generó Vaca Muerta en el Argentina Week. Sigue la agenda para atraer inversiones a la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa participó este lunes de la apertura del Instituto Vaca Muerta (IVM) en Neuquén capital y destacó el interés que genera la región en el resto del mundo. Tras una participación "muy fructífera" en la Argentina Week, la próxima semana viajará a Houston con su par rionegrino, Alberto Weretilneck , para reunirse con más empresarios interesados en invertir en la cuenca neuquina.

"A veces perdemos el foco del interés que generan Neuquén y Río Negro, a través de su producción, en los distintos lugares del mundo", dijo el mandatario provincial, que destacó la sinergia que se generó junto a la administración de Río Negro para potenciar la producción en Vaca Muerta y garantizar la exportación a través de puertos patagónicos.

Figueroa consideró que la región se convirtió en un punto de interés sobre todo en este nuevo escenario internacional, con un conflicto bélico activo en medio oriente que desvía las miradas de los inversores hacia zonas más seguras. "Hoy con esta zona tan conflictiva que existe, tener un lugar con paz social y alejada de conflictos cotiza muy bien", señaló.

El gobernador destacó la importancia de contar con instrumentos como el RIGI, que ofrece previsibilidad jurídica a los inversores, así como la sinergia generada entre Neuquén y Río Negro, que trabajan en conjunto para sacar provecho de las nuevas oportunidades de este escenario global.

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"Estamos convencidos de que el tablero internacional beneficia directamente a nuestra región y tenemos que ser inteligentes para que el beneficio quede a cada uno de los habitantes", dijo Figueroa y aclaró que el interés por Vaca Muerta fue evidente durante su estancia en la Argentina Week que se celebró en Nueva York.

"Fue importantístimo el Argentina Week, era algo que la Argentina necesitaba, pudimos tomar contactos con los inversores, además de las conferencias realizamos reuniones bilaterales", dijo y agregó que pudo avanzar en las negociaciones para traer nuevos inversores a la zona.

"Van a venir nuevos jugadores que van a jugar muy fuerte", dijo el mandatario y aclaró: "Se necesitan inversiones por más de 200 mil millones de dólares en un corto períodos de tiempo, necesitamos inversores extranjeros porque si no va a quedar el recurso abajo de la tierra".

En ese contexto, aclaró que "Chevron nunca había garantizado inversiones y las garantizó para la provincia de Neuquén y también Continental, que quiere ampliar operaciones".

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Neuquén y Río Negro buscan más inversiones

Para reforzar esa apuesta, las administraciones provinciales tienen prevista una nueva agenda de reuniones con potenciales inversores en Estados Unidos.

"Esta semana con Alberto (Weretilneck) tenemos que ir a Houston en virtud del interés que se despertó, fuimos invitados a distintas reuniones en el CERA Week", dijo el gobernador neuquino sobre una conferencia organizada por S&P Global y conocida como el "Davos de la energía" que se realizará en Texas entre el 23 y el 27 de marzo.

Para Figueroa, alinearse en el horizonte a futuro con Nación, las provincias y el sector privado es fundamental. "Desde Nación han hecho políticas públicas para todo el país y el impacto positivo se dio en nuestras dos provincias, eso no es mágico", dijo sobre la realidad de Neuquén y Río Negro, las únicas jurisdicciones en las que creció el nivel de empleo registrado.

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"Hay que ver como se está reorientando la economía, además de proyectarse hacia el futuro con el GNL, la visión de Alberto de exportar con los puertos patagónicos y nosotros incrementando la producción y siendo eficientes para competir con el mundo", dijo sobre los desafíos que le esperan a Vaca Muerta.