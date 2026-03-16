Aceptó su responsabilidad como contrabandista y deberá donar una suma millonaria

Un hombre de Aluminé que fue atrapado con más de una decena de cubiertas que había comprado en Chile no se opuso a un acuerdo, que le evitará ir preso.

Los intentos de contrabando se reiteran a diario y los delincuentes apelan a distintas estrategias.

Un hombre de Aluminé que pretendía hacer un gran negocio con la venta de cubiertas compradas en el vecino país de Chile terminó de la peor manera al ser interceptado por las fuerzas de seguridad durante un operativo preventivo. Más allá del frustrado contrabando, el acusado pudo evitar una pena efectiva de prisión y solo deberá hacer una donación de un millón y medio de pesos.

El imputado, oriundo de Zapala pero con domicilio en Aluminé, fue atrapado cuando trasladaba en su auto Toyota un total de 16 cubiertas nuevas que había adquirido en Chile. Tras su detención inicial, la fiscalía descentralizada de Zapala inició una causa por contrabando agravado por el valor de la mercadería.

En el cierre de la semana que pasó, la causa se analizó ante el juez Ezequiel Andreani y desde el Ministerio Público Fiscal se expuso un acuerdo pleno, que contempla la aceptación del delito por parte del acusado.

Contrabando de medicamentos veterinarios en Pino Hachado

La parte acusadora precisó que el hombre sería declarado responsable solo por contrabando simple y que deberá cumplir un castigo condicional de dos años de cárcel. En cuanto a los elementos secuestrados, solicitó que se le restituya su auto Toyota y que las cubiertas sean decomisadas.

Una donación millonaria

Respecto de las reglas de conducta, el MPF enumeró que el hombre no deberá cometer nuevos delitos, deberá informar cualquier cambio de domicilio y deberá someterse a un control periódico de las autoridades.

Finalmente, se acordó con la defensa que haga una donación de $1,5 millones, que se destinarán para los gastos de Gendarmería Nacional.

Paso fronterizo Pino Hachado Debido a las condiciones climáticas, tres pasos fronterizos se encuentran cerrados preventivamente.

El juez, a su turno, no puso objeciones a la mayoría de los puntos acordados por las partes aunque solicitó un plazo de 48 horas para expedirse y emitir la correspondiente resolución. Desde la fiscalía, aclararon que renunciaban a los plazos procesales.

Múltiples intentos de contrabando de cubiertas

Durante la época de pandemia, cuando las cubiertas alcanzaron un valor muy importante, varios contrabandistas de la región buscaron hacer negocio viajando hasta Chile y, luego, regresando a través de pasos ilegales.

Uno de los casos que llegó a juicio tuvo como protagonista a un hombre de la vecina provincia de Río Negro que, tras ser atrapado, tuvo que entregar 20 neumáticos chilenos que intentó transportar en dirección al Alto Valle.

El audaz hecho delictivo lo protagonizó el 20 de enero de 2023, cuando a través de un paso internacional no habilitado, cruzó la frontera con intenciones de llegar a la región con su valiosa carga. Sin embargo, tuvo la mala suerte de cruzarse con personal de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia que realizaba tareas preventivas. Sorprendido, trató de ganar distancia en su Volkswagen Vento y logró llegar a la base del cerro Batea Mahuida, donde arrojó parte de la carga de neumáticos que llevaba. Más allá de esta acción, los agentes de la Policía neuquina lograron identificarlo y quedó a disposición de la justicia federal por el delito de contrabando clandestino de importación. Según las estimaciones, los neumáticos que buscaba contrabandear superaban en aquel entonces el valor de 1,2 millones de pesos.

El hombre de 32 años, oriundo de Villa Regina, enfrentó un proceso abreviado a fines de 2024 tras un acuerdo entre las partes y zafó de quedar preso. De igual modo, se estableció que debía donar una suma de 300 mil pesos al hospital Castro Rendón y cumplir pautas de conducta por el plazo de dos años.