Contrabando: no va a la cárcel, pero le decomisaron 20 neumáticos y deberá donar $300 mil al hospital

Un contrabandista rionegrino no irá a la cárcel, pero deberá donar 300 mil pesos al hospital Castro Rendón y, además, se le decomisaron los 20 neumáticos chilenos que intentó transportar en dirección al Alto Valle.

El audaz hecho delictivo lo protagonizó el 20 de enero del año pasado, cuando a través de un paso internacional no habilitado, cruzó la frontera con intenciones de llegar al Alto Valle con su valiosa carga. Sin embargo, tuvo la mala suerte de cruzarse con personal de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia que realizaba tareas preventivas. Sorprendido, trató de ganar distancia en su Volkswagen Vento y logró llegar a la base del cerro Batea Mahuida , donde arrojó parte de la carga de neumáticos que llevaba. Más allá de esta acción, los agentes de la Policía neuquina lograron identificarlo y quedó a disposición de la justicia federal por el delito de contrabando clandestino de importación . Según las estimaciones, los neumáticos que buscaba contrabandear superaban el valor de 1,2 millones de pesos.

Comisaría 47 de Villa Pehuenia

Enfrentó un proceso abreviado

El hombre de 32 años, oriundo de Villa Regina, enfrentó un proceso abreviado en los últimos días tras un acuerdo entre las partes y zafó de quedar preso. De igual modo, se estableció que deberá donar una suma de 300 mil pesos al hospital Regional y cumplir pautas de conducta por el plazo de dos años.

En la investigación llevada adelante por la justicia federal, se comprobó que los neumáticos que intentó contrabandear eran de distintas medidas y marcas como Kumho Tire, Doublestar y Yokohama.

La persecución del reginense se inició en cercanías de la Ruta Provincial 13 y se extendió hasta un sector perteneciente a la comunidad mapuche Puel. En ese sitio, el contrabandista buscó ocultar los neumáticos detrás de una casilla y hasta amenazó a un menor que cuidaba el lugar.

Los responsables de la acusación repasaron los antecedentes del hombre de Regina y comprobaron que arrastra una condena de 6 meses de prisión condicional del 18 de agosto de 2023 por el delito de encubrimiento de contrabando.

Por esta razón, el castigo definitivo contempló ese anterior fallo y se le impusieron dos años de prisión condicional.

Asimismo, en la audiencia, se analizó un pedido de salidas del país por parte del condenado y desde la fiscalía no hubo objeciones, aunque requirió que informe salidas y regresos.

Aseguró que no hará "más macanas"

El reginense, aclaró ante el juez que trabaja con micro importaciones y precisó que no hace “más macanas”. A su turno, el magistrado le remarcó que podrá viajar al extranjero, pero deberá contar con una autorización.

