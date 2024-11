El contrabando que no fue: terminaron sin dos areneros, valiosa mercadería y tuvieron que donar $8 millones

Una causa por contrabando en contra de un hombre oriundo de Zapala y su hijo, terminó de la peor manera para ambos, aunque no irán a la cárcel. A pesar de su audacia, cruzar la frontera en dos areneros cargados de mercadería, no lograron llegar a la ciudad y los interceptaron en el Paraje Moquehue.

Paso fronterizo Pino Hachado

A la hora de repasar el raid de los dos hombres de Zapala, de 76 y 32 años, no deja de sorprender el plan que idearon y que casi logran completar en sus dos areneros. El hecho ocurrió el 17 de abril de 2014 y se desarrolló con total éxito hasta cruzar un paso no habilitado denominado “Hito Nellocahui”. Los vehículos se encontraban adaptados para cualquier tipo de camino y no surgieron mayores obstáculos en su recorrido hacia Argentina con valiosa mercadería. Sin embargo, el final no fue feliz y fuerzas de seguridad los frenaron en el Paraje Moquehue, en jurisdicción del Departamento Aluminé.